Οι 4 Γάλλοι ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ θα απελαθούν αύριο και την Παρασκευή

Οι τέσσερις Γάλλοι ακτιβιστές που κρατούνται ακόμη στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Ριμά Χασάν, θα απελαθούν αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους μας για την αξιοθαύμαστη κινητοποίησή τους, που επέτρεψε αυτήν την ταχεία έκβαση, παρά την παρενόχληση και τη δυσφήμιση που δέχτηκαν» ανέφερε ο Μπαρό σε αυτήν την ανάρτησή του.

Η LFI κατηγορεί τις γαλλικές αρχές για αδράνεια μετά την κατάληψη, την Δευτέρα, του ιστιοφόρου που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας, από τον ισραηλινό στρατό.

🚨 Messages from Rima and other members of the Freedom Flotilla crew.#FreedomFlotilla #FreeMadleen pic.twitter.com/4Wy9eii972 — Rima Hassan (@RimaHas) June 11, 2025

Λίγο πριν την ανάρτηση του Μπαρό ωστόσο, η Adalah, μια ισραηλινή ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία βοηθά τους συλληφθέντες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, ανέφερε ότι δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων και η Χασάν, έχουν τεθεί στην απομόνωση.

«Οι ισραηλινές αρχές μετέφεραν δύο (ακτιβιστές), τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Αβίλα και τη Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτή Ριμά Χασάν, σε ξεχωριστές φυλακές (…) και τους έβαλαν στην απομόνωση», σύμφωνα με την Adalah.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, παρέπεμψε για διευκρινίσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι «επαληθεύει τις πληροφορίες».

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

