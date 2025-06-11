Ο Μπράιαν Γουίλσον, ο θρυλικός frontman και συνιδρυτής των Beach Boys, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.
«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Μπράιαν Γουίλσον απεβίωσε», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.
«Δεν έχουμε λόγια αυτή τη στιγμή», πρόσθεσαν.
«Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή, καθώς η οικογένειά μας θρηνεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μοιραζόμαστε τη θλίψη μας με τον κόσμο».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.