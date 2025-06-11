Ο Μπράιαν Γουίλσον, ο θρυλικός frontman και συνιδρυτής των Beach Boys, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Μπράιαν Γουίλσον απεβίωσε», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

«Δεν έχουμε λόγια αυτή τη στιγμή», πρόσθεσαν.

«Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή, καθώς η οικογένειά μας θρηνεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μοιραζόμαστε τη θλίψη μας με τον κόσμο».

