Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο, Μάρτιν Γιέγκερ, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), αντικαθιστώντας τον Μπρούνο Καλ, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, η αλλαγή του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ήταν απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η καγκελαρία ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει την πληροφορία. Ο απερχόμενος Μπρούνο Καλ πρόκειται να αναλάβει την πρεσβεία της Γερμανίας στο Βατικανό.

Ο Μάρτιν Γιέγκερ είναι ένας από τους πιο έμπειρους διπλωμάτες του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και θεωρείται ιδιαίτερα ικανός στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Γιέγκερ είχε εγκαταλείψει το διπλωματικό σώμα για την ελεύθερη οικονομία, ενώ έχει υπηρετήσει ως πρέσβης στο Αφγανιστάν και στο Ιρλακ, ως εκπρόσωπος του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο υπουργείο Εξωτερικών και ως εκπρόσωπος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών, κατά την διάρκεια μάλιστα της ελληνικής κρίσης. Από τον Ιούλιο του 2023 είναι ο πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

