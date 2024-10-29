OHE: Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τους ομαδικούς βιασμούς ακόμη και παιδιών στο Σουδάν

Οι βιασμοί, περιλαμβανομένων των ομαδικών, είναι «γενικευμένο» φαινόμενο στο Σουδάν έπειτα από 18 μήνες πολέμου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα και η οποία κατηγορεί κυρίως τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Η κλίμακα της σεξουαλικής βίας που παρατηρήσαμε στο Σουδάν είναι συγκλονιστική», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαντ Οτμάν πρόεδρος της αποστολής του ΟΗΕ για την καταγραφή των γεγονότων στην εμπόλεμη χώρα.

Τα θύματα της σεξουαλικής βίας είναι ηλικίας από 8 ως 75 ετών, τονίζει η έκθεση, ενώ δράστες είναι κυρίως μέλη των ΔΤΥ και συμμαχικών τους αραβικών πολιτοφυλακών με στόχο να τρομοκρατήσουν και να τιμωρήσουν τους Σουδανούς που θεωρούν ότι συνδέονται με τους εχθρούς τους.

«Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές μέρος στο Σουδάν», υπογράμμισε ο Οτμάν.

Η αποστολή της οποίας προΐσταται συστάθηκε πέρυσι από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να καταγράψει τις παραβιάσει που διαπράττονται στη χώρα μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου, τον Απρίλιο του 2023.

Έπειτα από 18 μήνες πολέμου μεταξύ του στρατού του Σουδάν με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των ΔΤΥ υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, «τα δεινά αυξάνονται μέρα με την ημέρα, με 25 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πλέον ανάγκη βοήθεια», τόνισε χθες Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο σουδανικός λαός υφίσταται καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερα δεινά, ζει «τον εφιάλτη» της πείνας, των ασθενειών και «της μαζικής εθνοτικής βίας», κυρίως στο Νταρφούρ, κατήγγειλε.

Οι ΔΤΥ έχουν καταλάβει μεγάλες περιοχές του Σουδάν περιλαμβανομένου του Δυτικού Νταρφούρ, όπου κατηγορούνται ότι επιδίδονται σε δολοφονίες μελών της φυλής Μασαλίτ με τη βοήθεια αραβικών πολιτοφυλακών.

Εγκλήματα πολέμου

Οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου στοχοθετώντας σκοπίμως αμάχους και εμποδίζοντας την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον Σεπτέμβριο η αποστολή του ΟΗΕ είχε ζητήσει την «ανάπτυξη χωρίς καθυστέρηση» «ανεξάρτητης και αμερόληπτης» δύναμης για την προστασία των αμάχων.

Στη νέα τους έκθεση οι ερευνητές του ΟΗΕ κατηγορούν και τις δύο πλευρές για «μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πολλές από τις οποίες ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου ή/και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», μεταξύ των οποίων βασανιστήρια, βιασμοί, σεξουαλική σκλαβιά και διώξεις με βάση το φύλο και την εθνότητα.

Οι ΔΤΥ «ευθύνονται κυρίως για σεξουαλική βία σε μεγάλη κλίμακα στις περιοχές που ελέγχουν», υπογραμμίζει η έκθεση.

«Η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας που καταγράφηκαν» στην έκθεση αποδίδονται στους ΔΤΥ και, κυρίως στην περιοχή του Νταρφούρ, σε αραβικές πολιτοφυλακές.

Ένα θύμα από την Ελ Γκενέινα του Δυτικού Νταρφούρ δήλωσε ότι βιαστής της της είπε: «Θα σας κάνουμε, τα κορίτσια των Μασαλίτ, να γεννήσετε αραβικά παιδιά», αναφέρει η έρευνα.

Σε μια άλλη υπόθεση μία γυναίκα από το Νταρφούρ κρατήθηκε για περισσότερους από οκτώ μήνες από μέλη των ΔΤΥ και έμεινε έγκυος έπειτα από επανειλημμένους βιασμούς.

Σε τέσσερα άλλα περιστατικά γυναίκες απήχθησαν από τον δρόμο προτού τις χτυπήσουν και τις βιάσουν, ενώ στη συνέχεια τις παράτησαν αναίσθητες. Οι δράστες φορούσαν συνήθως στολές των ΔΤΥ ή είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με μαντίλια.

Η έκθεση αναφέρει ότι καταγράφηκε μικρότερος αριθμός περιπτώσεων σεξουαλικής βίας με δράστες μέλη του σουδανικού στρατού.

Παράλληλα η αποστολή έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» για βιασμούς ανδρών και αγοριών, ενώ έχουν καταγραφεί αναφορές για στρατολόγηση παιδιών.

«Αν δεν αποδίδονται ευθύνες, ο κύκλος του μίσους και της βίας θα συνεχιστεί. Πρέπει να τερματίσουμε την ατιμωρησία», υπογράμμισε η Τζόι Νγκόζι Εζέιλο μέλος της αποστολής.

Η αποστολή ζήτησε να επιβληθεί εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων που να αφορά όλο το Σουδάν και όχι μόνο το Νταρφούρ. Επίσης κάλεσε τις σουδανικές αρχές να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να του παραδώσουν τον πρώην δικτάτορα Ομάρ αλ Μπασίρ.

Εκτοπισμένοι

Στο μεταξύ η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Έιμι Πόουπ δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στο Σουδάν και έχουν καταφύγει είτε σε άλλες περιοχές της χώρας είτε σε γειτονικά κράτη.

Περίπου 200.000 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους από τον προηγούμενο μήνα.

«Οι 11 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι και τα 3,1 εκατομμύρια έχουν περάσει τα σύνορα. Οπότε στην πραγματικότητα περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται τώρα», εξήγησε η Πόουπ.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν το ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου.

