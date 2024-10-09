Σουδάν: Ο ηγέτης των RSF κατηγορεί την Αίγυπτο ότι τους ρίχνει βόμβες των ΗΠΑ

Ο ηγέτης των σουδανικών παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο ή Χεμέντι κατηγόρησε απόψε την Αίγυπτο ότι εμπλέκεται στα αεροπορικά πλήγματα εναντίον των στρατιωτών του.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Χεμέντι είπε ότι αιγυπτιακά μαχητικά αεροπλάνα ρίχνουν βόμβες αμερικανικής κατασκευής στο Σουδάν. «Αν οι Αμερικανοί δεν συμφωνούσαν, αυτές οι βόμβες δεν θα έφταναν στο Σουδάν», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι το Κάιρο εκπαιδεύει και παρέχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον στρατό του Σουδάν, με τον οποίο οι RSF συγκρούονται από την άνοιξη του 2023, σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.

Ο Χεμέντι κάλεσε όλους τους στρατιώτες των RSF να παρουσιαστούν στις μονάδες τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για κάποιο σχόλιο.

Μολονότι η Αίγυπτος θεωρείται ότι βρίσκεται πιο κοντά στον στρατό του Σουδάν και τον αρχηγό του, τον ντε φάκτο ηγέτη της χώρας στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, το Κάιρο καταβάλλει επίσης προσπάθειες, από κοινού με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, να μεσολαβήσει στην κρίση. Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ των αντιπάλων πολιτικών κομμάτων.

Στην ομιλία του ο Χεμέντι υποστήριξε επίσης ότι μισθοφόροι από την Ερυθραία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία και το Τιγκράι της Αιθιοπίας βρίσκονται στη χώρα και επανέλαβε την κατηγορία ότι Ιρανοί συμμετέχουν στον πόλεμο, στο πλευρό του στρατού.

Πρόσφατα, ο στρατός σημείωσε κάποια πρόοδο στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και την Πολιτεία Σενάρ, στα νοτιοανατολικά, όπου ο Χεμέντι λέει ότι τα αιγυπτιακά πλήγματα εναντίον των RSF ανάγκασαν τους στρατιώτες του να υποχωρήσουν από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή Τζέμπελ Μόγια.

Σε αυτό το μήνυμα υπήρξε κάποια αλλαγή τόνου σε σύγκριση με τις προηγούμενες ανακοινώσεις του, όπου φαινόταν να στηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. «Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Κάποιοι μιλούν για ένα εκατομμύριο στρατιώτες και σύντομα θα φτάσουμε το ένα εκατομμύριο», είπε.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει εκτεταμένο λιμό και σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Καταγγέλλονται επίσης βιαιοπραγίες με εθνοτικά κίνητρα, για τις οποίες επιρρίπτονται ευθύνες κυρίως στις RSF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

