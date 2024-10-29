Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Γιουν Σουκ Γέολ για το ζήτημα της αποστολής Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία για να συνδράμουν στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

«Συζητήσαμε την ανάμειξη του βορειοκορεατικού στρατού στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» και «καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα: ο πόλεμος αυτός διεθνοποιείται», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εντείνουν τις επαφές ανάμεσα στις χώρες τους σε όλα τα επίπεδα για να αναπτύξουν αντίμετρα και μια στρατηγική ώστε να ανταποκριθούν στην ανάμειξη της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα ο Ζελένσκι, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Γιουν που αναρτήθηκε στο X, σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.

«Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ουκρανία και η Δημοκρατία της Κορέας θα ανταλλάξουν σύντομα αντιπροσωπείες για να συντονίσουν τις δράσεις», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι αντήλλαξε δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη 3.000 Βορειοκορεατών στρατιωτών σε ρωσικά κέντρα εκπαίδευσης κοντά στη ζώνη των μαχών, με την παρουσία τους να αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 12.000.

«Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης, να ενισχύσουμε τις επαφές σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στο υψηλότερο, προκειμένου να αναπτύξουμε στρατηγική δράση και αντίμετρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιμάκωση αυτή και να δεσμεύσουμε τους αμοιβαίους εταίρους μας σε μια συνεργασία», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα και το γραφείο του Νοτιοκορεάτη προέδρου ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επαφή σήμερα, κατά την οποία καταδίκασαν έντονα την μεταφορά όπλων και την ανάπτυξη στρατιωτών της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία.

Οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας συμφώνησαν επίσης να έχουν στρατηγικές διαβουλεύσεις για να ανταποκριθούν από κοινού στην «παράνομη» στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάγνκ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Βορειοκορεατών στρατιωτών, πρόσθεσε το γραφείο του Γιουν.

-Η ΥΠΕΞ της Πιονγκγιάνγκ επισκέπτεται τη Ρωσία-

Παράλληλα τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επικαλούμενα ρωσικές διπλωματικές πηγές, ότι η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι έφτασε σήμερα στη Ρωσία για επίσημη επίσκεψη.

Μετά την άφιξή της στο Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα αύριο, Τετάρτη, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται τη στιγμή που οι Δυτικοί καταγγέλλουν την αποστολή χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία κοντά στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, προειδοποιώντας κατά ενδεχόμενης συμμετοχής τους στις μάχες, κάτι που θα σηματοδοτούσε, σύμφωνα με αυτούς, επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εξάλλου δηλώσει και χθες, Δευτέρα, ότι 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα βρίσκονταν «σύντομα» στη Ρωσία για εκπαίδευση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρώσοι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα την επικύρωση της «συνθήκης για την παγκόσμια στρατηγική σύμπραξη» με τη Βόρεια Κορέα. Το κείμενο αυτό θα επικυρωθεί τώρα από τη ρωσική άνω βουλή στις 6 Νοεμβρίου.

Η συνθήκη αυτή είχε υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στη διάρκεια σπάνιας επίσκεψης του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ, σε μια ένδειξη της ταχείας προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπει κυρίως «άμεση στρατιωτική βοήθεια» στην περίπτωση ένοπλης επίθεσης τρίτης χώρας.

Ο ουκρανικός στρατός έχει θέσει υπό τον έλεγχό του εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους μετά την αιφνίδια επίθεσή του στις αρχές Αυγούστου στην ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Την ίδια ώρα στην ανατολική Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προελαύνει. Τον Οκτώβριο προωθήθηκε κατά 478 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο ουκρανικό έδαφος, πραγματοποιώντας τα μεγαλύτερα εδαφικά του κέρδη σε έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2022 και τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που στηρίχθηκε σε δεδομένα του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Η Βόρεια Κορέα διέψευσε ότι παρείχε στη Ρωσία δυνάμεις για τις μάχες στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς την Παρασκευή για την συνθήκη αυτή και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί, ο Πούτιν, ο οποίος ξεκίνησε από το 2022 μια διαδικασία ταχείας διπλωματικής και στρατιωτικής προσέγγισης με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του Κιμ Γιονγκ Ουν, απέφυγε να απαντήσει άμεσα. «Αυτές είναι δικές μας υποθέσεις», τόνισε.

--Δεν προγραμματίζεται συνάντηση του προέδρου Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο—

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με την Βορειοκορεάτισσα υπουργό Εξωτερικών, που επισκέπτεται τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει διαψεύσει την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στη χώρα του. Ερωτηθείς σήμερα ο Πεσκόφ σημείωσε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε αυτά που έχει πει ο Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

