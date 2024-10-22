Πόλεμος στο Σουδάν: Ρωσικό μεταγωγικό πιθανόν καταρρίφθηκε στο Νταρφούρ

Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 πιθανόν καταρρίφθηκε ενώ πετούσε στους αιθέρες του αχανούς Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, όπου εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023.

Η πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Χαρτούμ ανέφερε πως προσπαθεί, σε συντονισμό με τις σουδανικές αρχές, να εξακριβώσει αν όντως καταρρίφθηκε το τετρακινητήριο αεροσκάφος και ποια είναι η τύχη του πληρώματος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα αεροσκάφη του τύπου έχουν γενικά πενταμελές πλήρωμα. Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε πως ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του μεταγωγικού ήταν τουλάχιστον δυο Ρώσοι.

Η πρεσβεία της Ρωσίας σημείωσε πως το Ιλιούσιν ενδέχεται να καταρρίφθηκε από παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που πολεμούν με τον στρατό του Σουδάν για πάνω από ενάμισι χρόνο.

Η πληροφορία για την κατάρριψη κυκλοφόρησε αρχικά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, από μέλη των ΔΤΥ. Το Γερμανικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το δρομολόγιο που εκτελούσε το αεροπλάνο, ποιο ήταν το φορτίο του, ούτε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, έχει μετατραπεί από τα μέσα Απριλίου της περασμένης χρονιάς σε θέατρο ανελέητου πολέμου με δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, ανάμεσα στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), τους παραστρατιωτικούς υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, και τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ), υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη του αφρικανικού κράτους.

Περίπου 11,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, από τους οποίους σχεδόν 3 εκατ. έφυγαν από τη χώρα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που μιλά για ανθρωπιστική «καταστροφή».

Κάπου 26 εκατ. Σουδανοί είναι αντιμέτωποι με ακραία επισιτιστική ανασφάλεια κι έχει κηρυχθεί λιμός στον πελώριο καταυλισμό εκτοπισμένων Ζαμζάμ του Νταρφούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

