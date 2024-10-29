Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την εκτέλεση στο Ιράν του ιρανογερμανού αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάχντ και εξετάζει τη λήψη «απαντητικών μέτρων» εναντίον της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειας και των συγγενών και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη γερμανική κυβέρνηση, με την οποία είμαστε σε επαφή», ανέφερε ο Μπορέλ μέσω του X.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως κάλεσε σήμερα τον Ιρανό επιτετραμένο μετά την εκτέλεση του Σαρμάχντ, ο οποίος ήταν Γερμανός υπήκοος και είχε συλληφθεί και στη συνέχεια φυλακισθεί το 2020.

«Εκφράσαμε τη ζωηρή διαμαρτυρία μας εναντίον των ενεργειών του ιρανικού καθεστώτος και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λάβουμε άλλα μέτρα», ανέφερε επίσης μέσω του X το γερμανικό υπουργείο.

Παράλληλα με την κλήση του Ιρανού επιτετραμένου στο Βερολίνο, ο Γερμανός πρεσβευτής στην Τεχεράνη Μάρκους Πότσελ επικοινώνησε με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και «διαμαρτυρήθηκε με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα για τη δολοφονία του Τζαμσίντ Σαρμάχντ».

«Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάλεσε στη συνέχεια τον Γερμανό πρεσβευτή στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις», ανέφερε το υπουργείο.

Την περασμένη νύχτα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε «σκάνδαλο» αυτή την εκτέλεση.

Η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε αυτή την εκτέλεση «ωμή και απάνθρωπη».

Ο Τζαμσίντ Σαρμάχντ, ηλικίας 69 ετών, είχε καταδικασθεί σε θάνατο το Φεβρουάριο 2023 από δικαστήριο της Τεχεράνης για «διαφθορά», επειδή το δικαστήριο θεώρησε πως ήταν αναμιγμένος σε επίθεση εναντίον τζαμιού στη Σιράζ (νότιο Ιράν) που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους και προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων περίπου 300 τον Απρίλιο του 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

