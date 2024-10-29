Ισραήλ: 4 στους 10 στρατιώτες που χρειάστηκαν βοήθεια πάσχουν από PTSD

Το Τμήμα Αποκατάστασης του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει δεχθεί περίπου 12.000 στρατιώτες από την αρχή του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD).



Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, περίπου 5.200 άτομα, ή το 43% όσων δέχθηκαν τα κέντρα αποκατάστασης εν μέσω πολέμου, πάσχουν από PTSD.

Πηγή: skai.gr

Περίπου το 14% ορίζεται ότι έχει μέτριας σοβαρότητας έως σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων 23 με σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, 60 ακρωτηριασμένων και 12 που έχασαν την όρασή τους. Μεταξύ των 12.000 στρατιωτών, περίπου το 66% είναι έφεδροι.Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι περίπου 1.500 στρατιώτες έχουν τραυματιστείπράγμα που σημαίνει ότι επέστρεψαν στην υπηρεσία αφότου νοσηλεύτηκαν στο τμήμα αποκατάστασης και τραυματίστηκαν για δεύτερη φορά.Το τμήμα αποκατάστασης συνεργάζεται επίσης με περίπου 62.000 τραυματίες που είναι βετεράνοι από προηγούμενους πολέμους. Προβλέπει ότι έως το 2030, το κέντρο θα περιθάλπει περίπου 100.000 άτομα, ενώ τουλάχιστον τα μισά από αυτά θα πάσχουν από PTSD.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.