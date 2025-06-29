Ο Γκρόσι διαψεύδει τον Τραμπ: Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να αρχίσει και πάλι τον εμπλουτισμό ουρανίου, για πιθανή βόμβα, εντός μηνών

Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να αρχίσει και πάλι τον εμπλουτισμό ουρανίου - για μια πιθανή βόμβα - μέσα σε «λίγους μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής του πυρηνικού παρατηρητηρίου του ΟΗΕ, σύμφωνα με το BBC. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε τρεις ιρανικές εγκαταστάσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο προκάλεσαν σοβαρές αλλά «όχι ολοκληρωτικές» ζημιές, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «εξαλείφθηκαν εντελώς».

«Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι όλα έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε ο Γκρόσι. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν στις 13 Ιουνίου, ισχυριζόμενο ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Οι ΗΠΑ προσχώρησαν αργότερα στα πλήγματα, ρίχνοντας βόμβες σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν: Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν. Έκτοτε, η πραγματική έκταση των ζημιών είναι ασαφής.

Ο Γκρόσι σημείωσε επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει τις «βιομηχανικές και τεχνολογικές ικανότητες... οπότε, αν το επιθυμούν, θα είναι σε θέση να αρχίσουν να το κάνουν ξανά (τον εμπλουτισμό ουρανίου». Ο ΙΑΕΑ δεν είναι ο πρώτος οργανισμός που υποδεικνύει ότι οι πυρηνικές ικανότητες του Ιράν θα μπορούσαν ακόμη να συνεχιστούν - νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών του Πενταγώνου διαπίστωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα έφεραν το ιρναικό πυρηνικό πρόγραμμα πίσω μόνο κατά μήνες.

Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα δηλώνοντας ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς» και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για «προσπάθεια εξευτελισμού ενός από τα πιο επιτυχημένα στρατιωτικά πλήγματα στην ιστορία». Προς το παρόν, το Ιράν και το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξέταζε "οπωσδήποτε" το ενδεχόμενο να βομβαρδίσει ξανά το Ιράν, εάν οι μυστικές υπηρεσίες διαπιστώσουν ότι μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο σε ανησυχητικά επίπεδα.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, έστειλε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το μέγεθος της ζημίας που προκλήθηκε. Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι τα πλήγματα δεν είχαν επιτύχει τίποτα σημαντικό. Ο υπουργός Εξωτερικών του Αμπάς Αραγκτσί, ωστόσο, δήλωσε ότι προκλήθηκαν «υπερβολικές και σοβαρές» ζημιές.

Η ήδη περιορισμένη σχέση της Τεχεράνης με τον ΙΑΕΑ επιδεινώθηκε περαιτέρω την Τετάρτη, όταν το κοινοβούλιο του Ιράν προχώρησε στην αναστολή της συνεργασίας με τον ατομικό παρατηρητή, κατηγορώντας τον ΙΑΕΑ ότι συντάσσεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Οι δύο χώρες επιτέθηκαν στο Ιράν αφού το όργανο του ΟΗΕ διαπίστωσε τον περασμένο μήνα ότι η Τεχεράνη παραβιάζει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό και προορίζεται αποκλειστικά για πολιτική χρήση.

Παρά την άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί με την οργάνωσή του, ο Γκρόσι εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί ακόμη να διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη. «Πρέπει να καθίσω με το Ιράν και να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό, επειδή στο τέλος της ημέρας, όλο αυτό το θέμα, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα, θα πρέπει να έχει μια μακροχρόνια λύση, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι διπλωματική», δήλωσε.

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, το Ιράν δεν επιτρεπόταν να εμπλουτίσει ουράνιο άνω του 3,67% - το επίπεδο που απαιτείται για καύσιμα για πυρηνικά εργοστάσια - και δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιήσει εμπλουτισμό στο Φορντό για 15 χρόνια. Ωστόσο, ο Τραμπ εγκατέλειψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018, λέγοντας ότι έκανε πολύ λίγα για να σταματήσει την πορεία προς μια βόμβα, και επανέφερε τις αμερικανικές κυρώσεις. Το Ιράν ανταπέδωσε παραβιάζοντας όλο και περισσότερο τους περιορισμούς - ιδίως εκείνους που αφορούσαν τον εμπλουτισμό. Επανέλαβε τον εμπλουτισμό στο Φορντό το 2021 και είχε συγκεντρώσει αρκετό ουράνιο εμπλουτισμένο με 60% για να κατασκευάσει εννέα πυρηνικές βόμβες, σύμφωνα με τον IAEA.

