Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική της επίθεση εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος την Κυριακή, στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης εκστρατείας βομβαρδισμών που εξανεμίζει περαιτέρω τις ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του 3ετούς πολέμου, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά εναντίον της Ουκρανίας 477 drones και 60 πυραύλους, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Από αυτά, τα 249 καταρρίφθηκαν και τα 226 χάθηκαν, πιθανότατα έχοντας υποστεί ηλεκτρονική εμπλοκή. Ο Yuriy Ihnat, επικεφαλής των επικοινωνιών της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, δήλωσε στο Associated Press ότι η νυχτερινή επίθεση ήταν «η πιο μαζική αεροπορική επίθεση» στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και τους διάφορους τύπους πυραύλων. Η επίθεση στόχευσε περιοχές σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής Ουκρανίας, μακριά από τη μετωπική γραμμή.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, όπως δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές. Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, στην περιοχή Τσερκάσι (κεντρική Ουκρανία), όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία μέσω Telegram. Στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στα δυτικά της χώρας, πολύ μακριά από το μέτωπο, μια γυναίκα τραυματίστηκε και «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», σύμφωνα με τη Σβιτλάνα Ονίστσουκ, αξιωματούχο της περιοχής. Το πρωί, μετά από αυτή τη σειρά των νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων, ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το όχημά του στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η Πολωνία και οι συμμαχικές χώρες έστειλαν αεροσκάφη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε την Κυριακή η πολωνική πολεμική αεροπορία.

