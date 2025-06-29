Το Βατικανό στρέφεται στο «MAGA» καθώς ο νέος Πάπας αναζητά χρήματα από Αμερικανούς δωρητές

Ο νέος Πάπας προσβλέπει στους συμπατριώτες του MAGA για να στηρίξει τα οικονομικά του Βατικανού μετά από δεκαετίες σκανδάλων και κακοδιαχείρισης, σύμφωνα με το Politico. Το κονκλάβιο που έφερε τον Πάπα Λέοντα στην εξουσία επισκιάστηκε από οδυνηρές διαιρέσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας, έναν πόλεμο μεταξύ νεωτερικότητας και παράδοσης και πικρούς προβληματισμούς σχετικά με την πολύπλοκη κληρονομιά του προκατόχου του. Όμως, υπήρχε και αγωνία για μια σοβαρή δημοσιονομική στενότητα που αναγκάζει τον πνευματικό ηγέτη των 1,4 δισ. Καθολικών του κόσμου να αναζητά παράλληλα κεφάλαια.

Παρά τα θησαυροφυλάκια του Βατικανού με τα ανεκτίμητα αριστουργήματα, ο Λέων ανέβηκε στον παπικό θρόνο εν μέσω μιας απότομης κρίσης ρευστότητας που επιδεινώνεται από τη μεγάλη μείωση των δωρεών από τις ΗΠΑ, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη τη λειτουργία του Βατικανού. Ο Πάπας Λέων πρέπει να το διορθώσει - αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να κρατήσει τους παραδοσιακούς καθολικούς των ΗΠΑ στο πλευρό του.

Οι αναλυτές λένε ότι ο Πάπας Λέων εξελέγη εν μέρει επειδή ως Αμερικανός απέπνεε μια αγγλοσαξονική οικονομική σοβαρότητα. Θεωρήθηκε επίσης ότι είναι σε θέση να επαναφέρει τις δωρεές που έχουν μειωθεί χάρη στα συνεχή σκάνδαλα και την πτώση της υποστήριξης από τους ισχυρούς Αμερικανούς καθολικούς συντηρητικούς. Ήδη, το στοίχημα φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

«Μιλώντας με μερικούς από τους μεγαλύτερους δωρητές στη χώρα, είναι απολύτως ενθουσιασμένοι», δήλωσε ένας συντηρητικός καθολικός ηγέτης στις ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν ξέρω αν γράφουν ήδη τις επιταγές τους. Δεν το βλέπω αυτό απαραίτητα ακόμη. Αλλά όσον αφορά την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό τους, είναι 10 στα 10 - απολύτως».

Χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση των δωρεών. Σύμφωνα με το Reuters, τα τελευταία εσωτερικά στοιχεία δείχνουν ότι το Βατικανό είχε έλλειμμα 83 εκατ. ευρώ το 2024, υπερδιπλάσιο από τα 38 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκαν στην τελευταία οικονομική έκθεση του 2022. Τα έσοδα του Βατικανού προέρχονται κυρίως από περιουσιακά στοιχεία και δωρεές. Όμως τα έσοδα από δωρεές έχουν μειωθεί με την αύξηση της εκκοσμίκευσης και τα οικονομικά σκάνδαλα.

Οι δωρητές από τις ΗΠΑ, τη χώρα που συνεισφέρει τα περισσότερα, αποθαρρύνθηκαν από τις πιο φιλελεύθερες διδασκαλίες του Φραγκίσκου για την κοινότητα LGBTQ+ και τον γάμο, καθώς και από τα σκάνδαλα διαφθοράς, δήλωσε ο John Yep, πρόεδρος της οργάνωσης Catholics for Catholics, μιας συντηρητικής ΜΚΟ.

Η δυναμική πίσω από τον Πάπας Λέων ως γεφυροποιό προέκυψε στις προ-συγκλήτου συνεδρίες, όταν οι καρδινάλιοι άρχισαν να προβλέπουν ότι η ευθυγράμμιση του Πάπα Λεόντα σε καυτά συντηρητικά ζητήματα θα βοηθούσε να μετριαστεί η στάση των καθολικών των ΗΠΑ. Ο Πάπας Λέων εξασφάλισε περισσότερες από 100 ψήφους στο κονκλάβιο, λένε δύο καλά ενημερωμένες πηγές του Politico, γεγονός που δείχνει ότι η υποστήριξή του ήταν ευρεία και περιλάμβανε κληρικούς με δεξιό προσανατολισμό. Ο Πάπας Λέων «είναι ένα πολύ ισορροπημένο πρόσωπο και μπορεί να δώσει κάτι στη Δεξιά, χωρίς να μετατοπίσει το ποντιφικό αξίωμα προς τα δεξιά», δήλωσε ένας καρδινάλιος στο Politico.

Ο Πάπας Λέων έχει δείξει προθυμία να αντιμετωπίσει τις παραδοσιακές προτεραιότητες, αποσπώντας ιδιαίτερους επαίνους για την απόφασή του να επιστρέψει στην αρχική παπική κατοικία από το βασικό κατάλυμα του προκατόχου του, καθώς και για την προτίμησή του να τραγουδά στα λατινικά. Το φετινό κονκλάβιο συνέπεσε επίσης με μια ετήσια εκδήλωση του Βατικανού για τη συγκέντρωση χρημάτων, γνωστό ως «Αμερικανική Εβδομάδα», μια εβδομάδα πλούσιων πάρτι στη Ρώμη, κατά την οποία συγκεντρώθηκε 1 δισ. ευρώ για το Βατικανό σε περίπτωση που εκλεγεί ο «σωστός πάπας». Το αποτέλεσμα είναι - θεωρητικά - περισσότερα χρήματα από τις ΗΠΑ. «Οι Αμερικανοί φιλάνθρωποι θέλουν να το δουν αυτό, ώστε να ανοίξουν και πάλι τα ταμεία τους», δήλωσε ο Yep. Η εκλογή του Πάπα Λέοντα «ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή, επειδή χρειάζονται οπωσδήποτε τα αμερικανικά χρήματα. Η εκκλησία βρίσκεται σε τρομερή οικονομική κατάσταση», δήλωσε ο προαναφερόμενος ηγέτης των Καθολικών στις ΗΠΑ. «Χρειάζονται τα αμερικανικά χρήματα. Και μπόρεσαν να επιλέξουν έναν Αμερικανό που δεν είναι τόσο Αμερικανός. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια τέλεια επιλογή».

Κληρονομιά διαφθοράς

Αλλά η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα απαιτήσει επίσης μια αξιόπιστη αναθεώρηση των οικονομικών συστημάτων και της λογιστικής του Βατικανού μετά από χρόνια σκανδάλων που αμαύρωσαν και τη διεθνή εικόνα της Εκκλησίας. Οι ειδικοί συχνά κατηγορούν για την άθλια οικονομική κατάσταση τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις της Τράπεζας του Βατικανού με ένα εκτεταμένο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος τη δεκαετία του 1970, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται η μαφία, η CIA, αντικομμουνιστικές πολιτοφυλακές στη Λατινική Αμερική και ένας Μιλανέζος τραπεζίτης που βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα Blackfriars του Λονδίνου το 1982.

Η δημιουργική λογιστική συνεχίστηκε με την πάροδο των ετών και η παραίτηση-σοκ του προκατόχου του Φραγκίσκου, Βενέδικτου ΙΣΤ', οφείλεται εν μέρει σε μια σειρά οικονομικών σκανδάλων που διέρρευσαν στον ιταλικό Τύπο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαφάνεια, ο Φραγκίσκος προσέλαβε τον πρώην λογιστή της Deloitte, Libero Milone, για να ελέγξει τα οικονομικά της Αγίας Έδρας.

Το πρώτο καθήκον του Milone ήταν κάνει έρευνα για τα διάφορα δικηγορικά γραφεία που απαρτίζουν την Curia, την κυβέρνηση της πόλης του Βατικανού. Αυτό που βρήκε τον εξέπληξε. «Δημιούργησαν ένα κατάλληλο πλαίσιο για να φέρουν τις οικονομικές εκθέσεις του Βατικανού στον 21ο αιώνα», δήλωσε ο Milone στο Politico. «Αλλά όταν με έφεραν να κάνω το ελεγκτικό έργο, εξακολουθούσαμε να λειτουργούμε στον προηγούμενο αιώνα». Οι οικονομικές εκθέσεις γράφονταν με μολύβι από τις μοναχές σε «κομμάτια χαρτιού» και κρύβονταν σε συρτάρια, είπε ο Milone. Θεολόγοι με στοιχειώδεις οικονομικές γνώσεις υποτίμησαν μαζικά το μελλοντικό κόστος των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του μικροκράτους, είπε. Όταν ο Milone άρχισε να παρατηρεί αποκλίσεις σε διάφορους προϋπολογισμούς, κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος. Τελικά, τον προσήγαγαν για ανάκριση και τον ανάγκασαν να παραιτηθεί - στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι η επιστολή παραίτησης είχε ήδη ετοιμαστεί ένα μήνα πριν.

Ο Φραγκίσκος δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια του. Η Τράπεζα του Βατικανού είναι και πάλι κερδοφόρα, αφού τερμάτισε κάποιες από τις πιο σκοτεινές πρακτικές της, και προήδρευσε επίσης στην καταδίκη του καρδινάλιου Τζιοβάνι Άντζελο Μπέτσιου, ενός ισχυρού γραμματέα που εμπλέκεται σε σκάνδαλο 200 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε μια προβλημαιτκή επένδυση σε ακίνητα στο Λονδίνο το 2014. Εκτός από το πάγωμα των προσλήψεων και τις περικοπές μισθών, ο Φραγκίσκος δημιούργησε μια νέα επιτροπή για τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Όμως η ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια εκτροχιάστηκε σοβαρά με την αποχώρηση του Milone, καθώς και του Καρδινάλιου George Pell, ενός Αυστραλού που είχε προσληφθεί για να ηγηθεί μιας νέας Γραμματείας για την Οικονομία, αλλά κλήθηκε να επιστρέψει στην Αυστραλία για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικά με το σκάνδαλο κακοποίησης κληρικών. Αξιωματούχοι περιγράφουν μια διαρκή έλλειψη διαφάνειας,

Μέχρι στιγμής, ο Πάπας Λέων έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα δώσει προτεραιότητα στην εξεύρεση πόρων έναντι της λιτότητας, ανακοινώνοντας ένα μπόνους 500 ευρώ για τους υπαλλήλους της εκκλησίας. Έχει επίσης σηματοδοτήσει ότι θέλει να απομακρύνει το Βατικανό από σκάνδαλα του παρελθόντος, εγκρίνοντας μια νέα έρευνα για έναν βασικό μάρτυρα κατά της καταδίκης του καρδινάλιου Μπέτσιου, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανατροπή της καταδίκης του κατά την έφεση το φθινόπωρο. Συν τοις άλλοις, θα εξετάσει τρόπους για να αυξήσει τα κέρδη στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Αγίας Έδρας, αφού ιεράρχες παραπονέθηκαν για υποεπενδύσεις.

Το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την αμερικανική γενναιοδωρία, αλλά και από το αν ο Πάπας Λέων μπορεί να ενισχύσει την αυξανόμενη ομάδα των πραγματιστών της Εκκλησίας που αναγνωρίζουν ότι ακόμη και η Αγία Έδρα πρέπει περιστασιακά να υποχωρεί σε γήινες ευθύνες, όπως ο βασικός οικονομικός σχεδιασμός. Για άλλους, η θεία αποστολή εξακολουθεί να υπερισχύει των πάντων - όποιο κι αν είναι το κόστος. «Πάντα θα υπάρχει ένας τρόπος για να βρεις χρήματα, όπως πάντα θα υπάρχουν φτωχοί», είπε ένας ιεράρχης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον περασμένο μήνα. «Αυτή τη στιγμή, η ανησυχία μου είναι το μεσημεριανό γεύμα».

Πηγή: skai.gr

