Οδηγία των ΗΠΑ: «Φύγετε από τον Λίβανο όσο ακόμα προλαβαίνετε»

Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο προέτρεψε σήμερα τους πολίτες της να οργανώσουν σχέδια για την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατόν όσο είναι ακόμα διαθέσιμες οι συνήθεις εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης από τη χώρα.

Σε ειδοποίηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες, η πρεσβεία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν να προχωρήσουν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για επείγουσες καταστάσεις», ανέφερε η πρεσβεία.

Εχθές, χιλιάδες οργισμένοι διαδηλωτές, υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, προσπάθησαν να φτάσουν στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, εκφράζοντας την οργή τους για την επίθεση του Ισραήλ, όπως λένε, στο νοσοκομείο στη Γάζα..

Οι διαδηλωτές απωθήθηκαν από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας, με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

