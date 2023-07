ΟΑΣΕ: «Tρομοκρατική οργάνωση» η Wagner - Κράτος χορηγός της τρομοκρατίας η Ρωσία

Η κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με ψήφισμα της, αναγνώρισε την ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner ως «τρομοκρατική οργάνωση».

⚡️ The #OSCE Parliamentary Assembly has recognized the Russian Federation as a state sponsor of terrorism and the PMC #Wagner as a terrorist organization, Ukrainian MP Yevheniya Kravchuk reported. pic.twitter.com/dC9KmbAYjO