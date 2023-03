Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την νέα στρατιωτική βοήθεια 350 εκατ. δολαρίων των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα Δευτέρα τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «και τον αμερικανικό λαό» αφού η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τους εκτοξευτήρες πυραύλων Himars, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Οι ρουκέτες HIMARS, οι οβίδες των 155 χιλιοστών, οι πύραυλοι HARM και άλλα αντικείμενα αξίας 350 εκατομμυρίων δολαρίων είναι μια μεγάλη συμβολή στην απόκρουση των εισβολέων», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

Thank you @Potus & 🇺🇸 people for the new defense aid package.

HIMARS rockets, 155mm shells, HARM missiles & other items worth $350 million are a great contribution to repelling the invaders.

We appreciate 🇺🇸 support in 🇺🇦’s fight against RF's aggression!https://t.co/ib9zSuAxo5