Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απείλησε με πλήγμα κατά των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή στην περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν νέας επίθεσης από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χαμενεΐ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, έπειτα από την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Για το βρετανικό δίκτυο BBC, ίσως αποδειχθεί ο τελευταίος Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας με πλήρη εξουσία με αναλυτές να επισημαίνουν πως όταν ο 86χρονος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν βγει από το υπόγειο καταφύγιο, σε άγνωστη τοποθεσία, στο οποίο έσπευσε όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου θα δει μια άλλη χώρα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε ένα σκληρό χαστούκι στις ΗΠΑ, με την επίθεση σε μία από τις πιο σημαντικές βάσεις τους στην περιοχή» τόνισε ο ίδιος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μετέδωσε, χθες, η ιρανική κρατική τηλεόραση, προειδοποιώντας πως «κάθε μελλοντική επίθεση εναντίον του Ιράν θα έχει μεγάλο κόστος».

Όπως και την τελευταία φορά, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε από άγνωστη, εσωτερική, τοποθεσία μπροστά από μία καφέ κουρτίνα και ανάμεσα στη σημαία του Ιράν και το πορτρέτο του προκατόχου του, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Στο μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό τόνισε ότι το αίτημα Τραμπ για άνευ όρων παράδοση του Ιράν κατά τις πρώτες ημέρες του καταστροφικού πολέμου Ισραήλ – Ιράν αποκάλυψε την αληθινή ατζέντα της Ουάσινγκτον.

«Για το Ιράν, η πρόσβαση σε σημαντικές αμερικανικές βάσεις και σε τέτοιους στόχους είναι κάτι εξαιρετικό και θα μπορούσε να επαναληφθεί στο μέλλον, σε περίπτωση νέας επιθετικότητας. Οι εχθροί του Ιράν χρησιμοποιούν δικαιολογίες όπως οι πύραυλοι ή το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουν την παράδοσή μας» τόνισε σχετικά και συνέχισε λέγοντας πως «το αμερικανικό καθεστώς μπήκε στον πόλεμο επειδή ένιωθε ότι, αν δεν το έκανε, το σιωνιστικό καθεστώς θα εξαλειφόταν εντελώς. Μπήκε στον πόλεμο για να σώσει (το Ισραήλ), αλλά δεν κέρδισε τίποτα από αυτόν τον πόλεμο».

Η ερμηνεία Χαμενεΐ για την έκβαση του πολέμου απευθυνόταν, εξηγεί η βρετανική The Guardian, προς το εσωτερικό της χώρας αφήνοντας να εννοηθεί πως η ηγεσία του Ιράν δεν έχει αποδεχθεί τη διάβρωση της στρατιωτικής ηγεσίας από το Ισραήλ και την άνευ προηγουμένου επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των τριών βασικών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, από τον «Πόλεμο των 12 Ημερών» όπως ονόμασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν, η Τεχεράνη βγαίνει λαβωμένη σοβαρά. Θρηνεί περισσότερους από 600 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι επικεφαλής της στρατιωτικής ηγεσίας. Μετρά όμως και τεράστιες ζημιές σε υποδομές – πυρηνικές και μη - με εκτιμώμενο κόστος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία οικονομία που ήταν ήδη αντιμέτωπη με βαθιά προβλήματα, συμπαρασύροντας και την ίδια την κοινωνία.

Τώρα όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη ημέρα αλλά και τη σταθερότητα του καθεστώτος, τη στιγμή που υπό τον φόβο εξόντωσης του Χαμενεΐ από το Ισραήλ, είχε ήδη ανοίξει η συζήτηση για την αντικατάστασή του στην Τεχεράνη, με τον ίδιο να υποδεικνύει τους πιθανότερους διαδόχους του.

Πηγή: skai.gr

