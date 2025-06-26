«Οι ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να διασπάσουν την πολυεπίπεδη άμυνα του Ισραήλ και να στοχεύσουν αστικές και στρατιωτικές περιοχές», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις αλλά δεν μπόρεσαν να πετύχουν πολλά. Ο πρόεδρος Τραμπ χρειαζόταν να κάνει επίδειξη. Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά του Ιράν θα έχει μεγάλο κόστος», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ στο διάγγελμά του.

Ακόμη, σημείωσε ότι «το να έχει το Ιράν πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις των ΗΠΑ και να φτάνει σε αυτές είναι σπουδαίο πράγμα και στο μέλλον θα μπορούσε να επαναληφθεί σε περίπτωση επίθεσης».

«Οι εχθροί του Ιράν χρησιμοποιούν δικαιολογίες όπως το πυραυλικό ή πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουν την παράδοσή μας. Ο Τραμπ σε μια από τις δηλώσεις του είπε ότι το Ιράν πρέπει να παραδοθεί, αυτό είναι πολύ μεγάλο για να το ζητάει. Ο Τραμπ αποκάλυψε την αλήθεια, ότι οι ΗΠΑ θα ικανοποιηθούν μόνο με την παράδοση του Ιράν. Η παράδοση δεν θα συμβεί ποτέ, το έθνος μας είναι ισχυρό», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Το αμερικανικό καθεστώς ενεπλάκη στον πόλεμο άμεσα, επειδή αισθάνθηκε ότι αν δεν το έκανε, το σιωνιστικό καθεστώς θα καταστρεφόταν ολοκληρωτικά. Μπήκε στον πόλεμο σε μια προσπάθεια να σώσει αυτό το καθεστώς, αλλά δεν πέτυχε τίποτα», σημείωσε ακόμη ο Χαμενεΐ μέσω ανάρτησης στο X. «Η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε ένα βαρύ χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ. Επιτέθηκε και προκάλεσε ζημιές στην αεροπορική βάση Al-Udeid, η οποία είναι μία από τις βασικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέφρασε - μέσω ανάρτησης στο Χ - τα συγχαρητήριά του για τη νίκη επί του σιωνιστικού καθεστώτος (εννοώντας το Ισραήλ). «Με όλη αυτή την αναταραχή και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, το σιωνιστικό καθεστώς πρακτικά χτυπήθηκε και συντρίφτηκε από τα χτυπήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σημείωσε ακόμη νωρίτερα.

Στο μεταξύ, η επιτροπή του Ιράν ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την αναστολή της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

