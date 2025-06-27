Ο απολογισμός των θυμάτων κατολίσθησης που έπληξε την Τρίτη πόλη κοντά στη Μεδεγίν, στη βορειοδυτική Κολομβία, έγινε βαρύτερος χθες Πέμπτη, φθάνοντας τους 16 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

⛑️ At least 11 people were killed and more remain missing after a landslide struck the Granizal sector on the Medellin-Bello border in Colombia



🚨 Heavy rains triggered the collapse, prompting the evacuation of over 80 residents and the setup of 5 temporary shelters pic.twitter.com/uviCsA3W9a June 26, 2025

Ο νομάρχης στην Αντιόκια, ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ανέφερε μέσω X ότι έχουν επιβεβαιωθεί 16 θάνατοι, ενώ άλλοι 8 κάτοικοι συνεχίζουν να αγνοούνται.

BREAKING: At least 10 people have died and 15 remain missing after a massive landslide struck the El Pinar neighbourhood in the Granizal district of Medellín, Colombia.pic.twitter.com/WoNdDy3nfz — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

Στην κοινότητα Μπέγιο, όχι μακριά από τη Μεδεγίν, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κολομβίας, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν χθες να ψάχνουν σε τόνους χώματος και λάσπης, που καταπλάκωσαν σπίτια στην ορεινή περιοχή, για να εντοπίσουν παγιδευμένους ή πτώματα.

Rescue workers and residents in the Colombian municipality of Bello, outside Medellin, worked to clear mud in hopes of finding survivors of the deadly landslide that struck the town https://t.co/iF4eWlB6Tt pic.twitter.com/cD1n6gSWf2 — Reuters (@Reuters) June 26, 2025

Η δήμαρχος της Μπέγιο, η Λορένα Γκονσάλες, τόνισε πως το έδαφος είναι ακόμη «ασταθές», προσθέτοντας πως τα μέλη των σωστικών συνεργείων επιχειρούν διατρέχοντας «μεγάλους κινδύνους».

Η κατολίσθηση έπληξε την πόλη έπειτα από ισχυρές βροχές που προκάλεσαν υπερχείλιση κοντινού ρέματος, εξήγησαν οι αρχές.

Zamora, Bello in Medellín, Colombia last night...🌊pic.twitter.com/ELIDHeBdDf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

Στις αρχές Μαΐου, οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς όταν κατολίσθηση έπληξε τον δήμο Σαβανέτα, νότια της Μεδεγίν, και σε εκείνη την περίπτωση έπειτα από ισχυρές βροχές.

