Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους 16 οι νεκροί από την κατολίσθηση κοντά στη Μεδεγίν στην Κολομβία (Βίντεο)

Ο νομάρχης στην Αντιόκια, ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ανέφερε μέσω X ότι έχουν επιβεβαιωθεί 16 θάνατοι, ενώ άλλοι 8 κάτοικοι συνεχίζουν να αγνοούνται

Στους 16 οι νεκροί από την κατολίσθηση κοντά στη Μεδεγίν στην Κολομβία (Βίντεο)

Ο απολογισμός των θυμάτων κατολίσθησης που έπληξε την Τρίτη πόλη κοντά στη Μεδεγίν, στη βορειοδυτική Κολομβία, έγινε βαρύτερος χθες Πέμπτη, φθάνοντας τους 16 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης στην Αντιόκια, ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ανέφερε μέσω X ότι έχουν επιβεβαιωθεί 16 θάνατοι, ενώ άλλοι 8 κάτοικοι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Στην κοινότητα Μπέγιο, όχι μακριά από τη Μεδεγίν, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κολομβίας, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν χθες να ψάχνουν σε τόνους χώματος και λάσπης, που καταπλάκωσαν σπίτια στην ορεινή περιοχή, για να εντοπίσουν παγιδευμένους ή πτώματα.

Η δήμαρχος της Μπέγιο, η Λορένα Γκονσάλες, τόνισε πως το έδαφος είναι ακόμη «ασταθές», προσθέτοντας πως τα μέλη των σωστικών συνεργείων επιχειρούν διατρέχοντας «μεγάλους κινδύνους».

Η κατολίσθηση έπληξε την πόλη έπειτα από ισχυρές βροχές που προκάλεσαν υπερχείλιση κοντινού ρέματος, εξήγησαν οι αρχές.

Στις αρχές Μαΐου, οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς όταν κατολίσθηση έπληξε τον δήμο Σαβανέτα, νότια της Μεδεγίν, και σε εκείνη την περίπτωση έπειτα από ισχυρές βροχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολομβία κατολίσθηση Βροχές Νεκροί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark