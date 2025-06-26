Η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο επανεκκίνησης του διαλόγου με την Ουάσιγκτον με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι η ιρανική ηγεσία «αξιολογεί κατά πόσο η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξυπηρετεί τα συμφέροντά της».

Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία κατανόηση για ανανέωση των συνομιλιών», απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις «δεν ήταν αμελητέες» και ότι οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις νέες πραγματικότητες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, οι οποίες, όπως είπε, θα καθορίσουν τη μελλοντική διπλωματική στάση του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

