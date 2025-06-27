Η Κολομβία «θα αναστείλει» την έκδοση στις ΗΠΑ προσώπων που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Οι αρχές της Κολομβίας «θα αναστείλουν» την έκδοση στις ΗΠΑ μορφών ένοπλων οργανώσεων οι οποίες συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, κάτι που ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο είναι μάλλον να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ηγέτες ένοπλων παρατάξεων που συνεχίζουν τη δράση τους στην Κολομβία, οι περισσότερες από τις οποίες εμπλέκονται στη διακίνηση κοκαΐνης, παρά να φυλακιστούν.

«Σκοπός είναι να επιτύχουμε τον ίδιο στόχο από διαφορετικές οδούς (...), να εξαρθρώσουμε το οργανωμένο έγκλημα, να εξαλείψουμε τη διακίνηση ναρκωτικών», εξήγησε ο Εδουάρδο Μοντεαλέγκρε, υπουργός Δικαιοσύνης από τις αρχές του μήνα.

Στην πορεία των ετών, η Κολομβία έχει λάβει κεφάλαια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και για τις πολιτικές ασφαλείας.

Όμως η παραδοσιακή στενή σχέση ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον δοκιμάζεται εξαιτίας διαφωνιών του προέδρου Πέτρο –υπήρξε αντάρτης στρατευμένος σε οργάνωση της άκρας αριστεράς στα νιάτα του– και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Ουάσιγκτον η δυσαρέσκεια εντείνεται, ενώ η πολιτική της «απόλυτης ειρήνης» που είχε εξαγγείλει ο Γουστάβο Πέτρο επικρίνεται καθώς θεωρείται πως έδωσε ευρύτερα περιθώρια δράσης στους διακινητές ναρκωτικών.

Ο κ. Πέτρο εξελέγη πρόεδρος της Κολομβίας –είναι ο πρώτος στην ιστορία της που ανήκει στην αριστερά– το 2022, υποσχόμενος να επιδιώξει να βάλει τέλος μέσω διαλόγου τον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος διαρκεί έξι δεκαετίες, με την εμπλοκή διαφόρων πλευρών: παρατάξεων ανταρτών, ακροδεξιών παραστρατιωτικών, διακινητών κοκαΐνης και των δυνάμεων ασφαλείας.

Όμως η θητεία του έχει σημαδευτεί από θεαματική αύξηση της παραγωγής κοκαΐνης και αλλεπάλληλες κρίσεις ασφαλείας στην Κολομβία, όπου διάφορες ένοπλες οργανώσεις επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε τομείς στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

