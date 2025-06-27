Εκτέλεση θανατοποινίτη για πρώτη φορά από το 2022 στην Ιαπωνία - Ποιος ήταν ο «δολοφόνος του Twitter»

Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού στην Ιαπωνία, στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής της ποινής του θανάτου στο αρχιπέλαγος της Ασίας από τον Ιούλιο του 2022, μετέδωσαν σήμερα η δημόσια τηλεόραση NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την πληροφορία αυτή, εξηγώντας πως επρόκειτο να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τα τρία ΜΜΕ, αυτός που απαγχονίστηκε ήταν ο Τακαχίρο Σιράισι, 34 ετών, καταδικασμένος σε θάνατο στα τέλη του 2020 για τη δολοφονία εννιά ανθρώπων, που διέπραξε το 2017.

Ο άνδρας έβαζε στο στόχαστρο νέες ή νέους που εξέφραζαν την πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν: τους έλεγε πως μπορούσε να τους βοηθήσει, ακόμη και να πεθάνει μαζί τους. Ομολόγησε πως δολοφόνησε και ακρωτηρίασε τα έφηβα ή νεαρά θύματά του — επρόκειτο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για κορίτσια και γυναίκες, πλην ενός.

Japan executes 'Twitter killer' who murdered nine https://t.co/iMEs1GHOBy — BBC News (World) (@BBCWorld) June 27, 2025

Στη δίκη του, η υπεράσπιση πρότεινε να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης, τονίζοντας πως τα θύματά του, ηλικιών μεταξύ 15 και 26 ετών, είχαν εκφράσει αυτοκτονικές προθέσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης: ήθελαν να πεθάνουν. Η έδρα απέρριψε το επιχείρημα, αντιτείνοντας πως η υπόθεση «προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην κοινωνία, καθώς οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο διαδεδομένοι», επιβάλλοντάς του την ποινή του θανάτου δι’ απαγχονισμού — αυτή είναι η μοναδική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Ο καταδικασθείς δεν άσκησε έφεση.

Ο Τακαχίρο Σιράισι διαμέλισε τα πτώματα των θυμάτων και τα αποθήκευσε στο διαμέρισμά του στη Ζάμα, νοτιοδυτικό προάστιο της πρωτεύουσας Τόκιο. Την 31η Οκτωβρίου 2017, όταν η αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμά του, βρήκε 240 κομμάτια ανθρωπίνων σωμάτων, κρυμμένα σε καταψύκτες και κουτιά εργαλείων, μαζί με άχυρα για να μην γίνεται αντιληπτή η οσμή της αποσύνθεσης. Ψαλίδια, μαχαίρια, πριόνι και διάφορα άλλα, κυρίως ξυλουργικά, εργαλεία βρέθηκαν επίσης στο διαμέρισμα. Το προφίλ του στο Twitter ανέφερε: «Θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που πονάνε πραγματικά. Παρακαλώ DM (στείλτε προσωπικό μήνυμα) οποιαδήποτε στιγμή».

Japan executed a man who killed nine people after contacting them on social media, the first use of capital punishment in the country in nearly three years https://t.co/rtlUT8V0Nh — Reuters (@Reuters) June 27, 2025

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην Ιαπωνία, χώρα όπου η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή, κι αίσθηση διεθνώς.

Η αστυνομία τον συνέλαβε κατά την έρευνα για την εξαφάνιση 23χρονης, ο αδελφός της οποίας μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της στο τότε Twitter, όπου παρατήρησε συνομιλίες με άλλο λογαριασμό που του φάνηκαν ύποπτες. Ήταν ένας από αυτούς που χρησιμοποιούσε ο Τακαχίρο Σιράισι — συστηνόταν ως «επαγγελματίας δήμιος».

Προτού μετατραπεί σε δολοφόνο, ο άνδρας με συνηθισμένη εμφάνιση που δεν προσέλκυε προσοχή στρατολογούσε για χρόνια νέες προκειμένου να εργαστούν σε κλαμπ για ενηλίκους στην Καμπούκιτσο, κακόφημη συνοικία στο Τόκιο. Η υπόθεση του «δολοφόνου του Twitter», όπως τον βάφτισε ο ιαπωνικός Τύπος, αναζωπύρωσε στην Ιαπωνία τον διάλογο όσον αφορά τον έλεγχο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για την αυτοκτονία και την πρόληψή της. Η Ιαπωνία έχει τον υψηλότερο δείκτη αυτοχειριών μεταξύ των κρατών μελών της G7. Εξάλλου, η Ιαπωνία είναι η μια από τις δυο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, μαζί με τις ΗΠΑ, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Γενικά επιβάλλεται σε πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για πολλαπλές ανθρωποκτονίες.

Οι αρχές δικαιολογούν το ότι παραμένει σε ισχύ η εσχάτη των ποινών επισημαίνοντας πως το θέλουν οι πολίτες, παρά τις επικρίσεις από το εξωτερικό, ειδικά από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

