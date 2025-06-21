New York Times: Ο Χαμενεΐ όρισε τους πιθανούς διαδόχους του σε περίπτωση που δολοφονηθεί

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όρισε τρεις ανώτερους κληρικούς ως υποψηφίους για να τον διαδεχθούν σε περίπτωση δολοφονίας του, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενους τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σε περίπτωση θανάτου ενός ανώτατου ηγέτη, το σύνταγμα του Ιράν απαιτεί από τη Συνέλευση Ειδικών, ένα κληρικό σώμα 88 μελών, να επιλέξει διάδοχο. Η διαδικασία έχει γίνει μόνο μία φορά από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όταν ο ίδιος ο Χαμενεΐ εξελέγη το 1989, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Χαμενεΐ θέλει να διασφαλίσει μια γρήγορη και ομαλή μετάβαση σε περίπτωση θανάτου του, ανέφεραν οι Times, επικαλούμενοι τους αξιωματούχους.

Αφού φέρεται να απέρριψε ένα ισραηλινό σχέδιο για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «εύκολος στόχος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.