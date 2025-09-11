Ο βρετανός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον παύθηκε από τα καθήκοντά του εξαιτίας των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η εξέλιξη φέρνει σε δύσκολη θέση τον βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ εν όψει της επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο υπάρχουν επίσης ενοχλητικές αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Πίτερ Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Έπσταϊν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν «καλύτερό του φίλο».

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Κατά το τελευταίο διάστημα η πίεση αυξανόταν επί του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα στη βρετανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που έγραψε ο Πίτερ Μάντελσον για την 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν το 2003 και δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα από μέλη του Κονγκρέσου, ο Βρετανός περιγράφει τον χρηματιστή ως «το καλύτερό του φίλο».

Όταν ερωτήθηκε χθες για το περιεχόμενο της επιστολής αυτής, ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και έδωσε την διαβεβαίωση ότι του εξέφρασε επανειλημμένως την λύπη του για την σχέση του με τον Έπσταϊν, που πέθανε στη φυλακή το 2019.

Αλλά χθες το βράδυ, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το ταμπλόιντ The Sun, αποκάλυψαν ότι ο Μάντελσον είχε στείλει emails υποστήριξης προς τον Έπσταϊν όταν ήταν κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Λίγο πριν ο Έπσταϊν δηλώσει ένοχος και κάνει διακανονισμό στην υπόθεση του 2008, ο Πίτερ Μάντελσον του είχε γράψει: «Έχω τεράστια πίστη σε σένα και αισθάνομαι αδύναμος και οργισμένος γι΄ αυτό που συνέβη».

«Η δήλωση του Πίτερ Μάντελσον σύμφωνα με την οποία η πρώτη καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν άδικη και έπρεπε να αμφισβητηθεί συνιστά νέα πληροφορία», εξήγησε σήμερα το Φόρεϊν Οφις.

Για το Κιρ Στάρμερ, η αποπομπή αυτή, δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σκληρό πλήγμα. Ακολουθεί την παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Αντζελα Ρέινερ για φορολογική υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

