Ο λόρδος Μάντελσον φέρεται να αποκαλεί τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν ως τον «καλύτερό του φίλο», σύμφωνα με τα αρχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα από το λεγόμενο “birthday book” από Αμερικανούς νομοθέτες.

Στο μήνυμα για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν το 2003, ο Λόρδος Μάντελσον - πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από πέρυσι - τον περιγράφει ως έναν «έξυπνο, οξυδερκή άνθρωπο» που «έπεσε με αλεξίπτωτο» στη ζωή του.

Η ύπαρξη της επιστολής από τον Λόρδο Μάντελσον αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal τον Ιούλιο, όταν η εφημερίδα δημοσίευσε λεπτομέρειες για το φερόμενο σημείωμα γενεθλίων.

O εκπρόσωπος του Λόρδου Μάντελσον δήλωσε στο BBC ότι «έχει από καιρό καταστήσει σαφές ότι μετανιώνει πολύ που γνώρισε τον Έπσταϊν».

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δημοσίευσαν αντίγραφα του λεγόμενου «βιβλίου γενεθλίων» αφότου τα έγγραφα κλήθηκαν να προσκομιστούν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τον περασμένο μήνα.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης ένα σημείωμα με το σχέδιο ενός γυναικείου σώματος που φέρεται να έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε τη Δευτέρα την αυθεντικότητά του και δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν ζωγράφισε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Το «βιβλίο γενεθλίων» συντάχθηκε από την Γκισλέιν Μάξγουελ, Βρετανίδα συνεργό και πρώην κοπέλα του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία με σκοπό την εμπορία κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Χρονολογείται τρία χρόνια πριν από τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν, το 2006.

Όταν το BBC τον προσέγγισε, ο εκπρόσωπος του Λόρδου Μάντελσον δήλωσε ότι η σύνδεσή του με τον Έπσταϊν «είναι θέμα δημόσιας καταγραφής εδώ και αρκετό καιρό».

Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενα σχόλια που έκανε στους Financial Times, στα οποία είπε: «Μετανιώνω που τον γνώρισα ποτέ ή που μου τον σύστησε η σύντροφός του, Γκισλέν Μάξγουελ».

Μια εσωτερική έκθεση του 2019 από την τράπεζα JP Morgan, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης το 2023, ανέφερε ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε «ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, τον Δούκα της Υόρκης και τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, ανώτερο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης».

Στην επιστολή στο «βιβλίο γενεθλίων», ο πρώην υπουργός των Εργατικών γράφει ότι, μετά την εμφάνιση του Έπσταϊν στη ζωή του, «περνούσε πολλές ώρες απλώς περιμένοντάς τον να εμφανιστεί».

«Και συχνά, μόλις συνήθιζες να τον έχεις κοντά σου, ξαφνικά ήσουν μόνος... ξανά, αφήνοντάς σε με μερικούς "ενδιαφέροντες" φίλους για να διασκεδάσεις.»

Η επιστολή περιλαμβάνει στη συνέχεια μια φωτογραφία του Λόρδου Μάντελσον με δύο γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα.

Ο Λόρδος Μάντελσον συνεχίζει: «Αλλά όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, παραμένει ο καλύτερός μου φίλος!»

Αφού δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μάντελσον με τον Έπσταϊν, καταλήγει: «Χρόνια πολλά, Τζέφρι. Σ' αγαπάμε!»

Μαζί με το βιβλίο, οι Αμερικανοί νομοθέτες δημοσίευσαν επίσης μια σειρά από έγγραφα που περιλαμβάνουν το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Έπσταϊν και τη διαθήκη του.

Αφού η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά την ύπαρξη του «βιβλίου γενεθλίων», ο Τραμπ υπέβαλε αγωγή εναντίον των δημοσιογράφων, του εκδότη και των στελεχών της εφημερίδας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ, ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ποινικά το 2006 στη Φλόριντα για κακούργημα της προτροπής σε πορνεία. Πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης.

