Οχυρώνεται η Κούβα εν αναμονή του τυφώνα Μελίσα 

Οχυρώνεται η Κούβα καθώς αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο του τυφώνα Μελίσα τις επόμενες ώρες, ο οποίος παρότι έχει υποβαθμιστεί σε κατηγορίας 4 εξακολουθεί να παραμένει επικίνδυνος.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, πιθανότατα λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, με τις επιπτώσεις του όμως να έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές καθώς καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν ήδη τη νοτιοανατολική Κούβα.

Οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών και έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν σε ευάλωτες περιοχές, καθώς ο τυφώνας συνεχίζει να κινείται βόρεια με καταστροφική ισχύ.

Οι συνεχείς άνεμοι κοντά στο κέντρο του κυκλώνα αναμένεται να φτάνουν τα 130–140 μίλια/ώρα (210–225 χλμ/ώρα), με ριπές ακόμα ισχυρότερες, με κίνδυνο να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης.



