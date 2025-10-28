Η Χαμάς αναβάλει την σημερινή παράδοση της σορού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δήλωσαν ότι θα αναβάλουν την προγραμματισμένη για την Τρίτη παράδοση της σορού ενός ομήρου που είχε ανακτήσει, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα από το Ισραήλ.

Η ομάδα ανέφερε επίσης στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οποιαδήποτε ισραηλινή κλιμάκωση των επιθέσεων στη Γάζα θα εμπόδιζε τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάκτησης και θα καθυστερούσε την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών στρατιωτών.

Εντολή Νετανιάχου για επιθέσεις στη Γάζα - «Η Χαμάς πυροβόλησε στρατιώτες»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Έπειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις [της Χαμάς] θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανταποδίδουν τα πυρά προκειμένου να εμποδίσουν τη Χαμάς να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τους στρατιώτες στην ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης και με την έγκριση του ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, οι περιορισμοί ασφαλείας που είχαν τεθεί σε ισχύ στις κοινότητες των συνόρων της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου από τον Ισραηλινό Στρατό έχουν αρθεί.

Following a situational assessment and the approval of the Minister of Defense Israel Katz, it was decided to lift the IDF restrictions in the Israeli communities near Gaza as of today. — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Ισραήλ: Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται τα λείψανα των νεκρών ομήρων

Η Χαμάς είναι σε θέση να επιστρέψει διψήφιο αριθμό λειψάνων νεκρών ομήρων και δεν καταβάλλει αρκετή προσπάθεια για να επιστρέψει τα λείψανα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τις τοποθεσίες ταφής τους, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN News πριν από δύο εβδομάδες.

Παρόλα αυτά, η ένοπλη οργάνωση έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι δεν μπορεί να εντοπίσει όλους τους νεκρούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ακόμη πως έχει ήδη παραδώσει όλους τους ομήρους στους οποίους μπορούσε να έχει πρόσβαση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Ο εντοπισμός των υπολοίπων ομήρων απαιτεί εκτεταμένες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό, ισχυρίστηκε η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

