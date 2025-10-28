Οι Τζαμαϊκανοί έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν καταφύγια καθώς ο τυφώνας Μελίσα, η πιο ισχυρή καταιγίδα στον κόσμο για φέτος πλησιάζει την Τζαμάικα ενώ κινείται βορειοανατολικά μέσω της Καραϊβικής Θάλασσας. Για μέρες, οι Τζαμαϊκανοί περίμεναν και προετοιμάζονταν για την άφιξη του τυφώνα καθώς δορυφορικές εικόνες έδειξαν την τεράστια καταιγίδα να ενισχύεται και να πλησιάζει σιγά σιγά στο νησί.

Μέσα στο μάτι του τυφώνα

🚨 Jaw dropping footage from inside Cat 5 Hurricane Melissa's eye stunning symmetry captured during today's daring flight!



As mesmerizing as it looks Jamaica faces catastrophic impacts in 24-48 hours devastating winds floods ahead.



Stay safe nature's power is unreal 🇯🇲… pic.twitter.com/bDvYNVdFcI — Arshad (@im__Arshu) October 27, 2025

Το τείχος του ματιού του τυφώνα βρίσκεται νότια της Τζαμάικα και μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται ήδη υπό συνθήκες τροπικής καταιγίδας.

Live εικόνα από το Κίνγκστον

🇯🇲 | EN VIVO: Vista en directo de Kingston, Jamaica a medida que se acerca el huracán Melissa:

https://t.co/PZleSWZfxU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2025

Η καταιγίδα κατηγορίας 5, κινείται πολύ αργά, με ταχύτητα μόλις 3,2 χλμ./ώρα (2 μίλια/ώρα) προς βορειοανατολική κατεύθυνση και πλησιάζει τις ακτές εν μέσω προειδοποιήσεων για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα από τις καταιγίδες και τέσσερις στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι τρέχουσες συνεχείς ταχύτητες ανέμου είναι 282 χλμ./ώρα (175 μίλια/ώρα) με υψηλότερες ριπές.

We are witnessing some of the most jaw-dropping hurricane satellite imagery ever recorded in the Atlantic.



Category 5 Hurricane Melissa is stalled off Jamaica with near-perfect structure and a crystal-clear eye. pic.twitter.com/Cu6tgJRFmL — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 28, 2025

Τρέχουν στα καταφύγια οι Τζαμαϊκανοί

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα επέβαλε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα - η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Πώς θα κινηθεί ο τυφώνας

Ο αργοκίνητος γιγάντιος τυφώνας, ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Τζαμάικα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1851, αναμένεται να διασχίσει διαγώνια το νησί, εισερχόμενος κοντά στην ενορία της Αγίας Ελισάβετ στα νότια και εξερχόμενος γύρω από την ενορία της Αγίας Άννας στα βόρεια, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

Η ενορία της Αγίας Ελισάβετ είναι ήδη χωρίς ρεύμα, καθώς σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση των ηλεκτροφόρων καλωδίων.

«Δεν υπάρχει καμία υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει μια κατηγορία 5», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες. «Το ερώτημα τώρα είναι η ταχύτητα της ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόκληση».

Αργά τη Δευτέρα, η καταιγίδα βρισκόταν περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και περίπου 530 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με μέγιστους συνεχείς ανέμους 280 χλμ./ώρα. Κινούνταν βορειοανατολικά με ταχύτητα 4 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

Οι πλημμύρες ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Σε ορισμένα μέρη της ανατολικής Τζαμάικα ενδέχεται να σημειωθούν βροχοπτώσεις έως και ενός μέτρου, ενώ στη δυτική Αϊτή ενδέχεται να σημειωθούν 40 εκατοστά, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. «Είναι πιθανές καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις».

Ένα απειλητικό για τη ζωή κύμα καταιγίδας που μπορεί να ξεπεράσει και τα 4 μέτρα αναμένεται σε όλη τη νότια Τζαμάικα, με τους αξιωματούχους να ανησυχούν για τις επιπτώσεις σε ορισμένα νοσοκομεία κατά μήκος της ακτογραμμής. Ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον δήλωσε ότι ορισμένοι ασθενείς μεταφέρθηκαν από το ισόγειο στον δεύτερο όροφο, «και [ελπίζουμε] ότι αυτό θα είναι αρκετό για οποιαδήποτε κύμα που θα συμβεί».

Ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον, προειδοποίησε ότι κανένα μέρος του νησιού πιθανότατα δεν θα γλιτώσει από την Μελίσα.

Στη νότια Αϊτή ενδέχεται να σημειωθούν βροχοπτώσεις έως και 30 εκατοστά, ενώ σε τμήματα της ανατολικής Κούβας ενδέχεται να σημειωθούν έως και 70 εκατοστά, αρκετές για να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

