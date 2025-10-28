Λευκορωσία: Ως τον Δεκέμβριο θα έχει αναπτυχθεί το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik

Η Λευκορωσία θα προχωρήσει ως τον Δεκέμβριο στην ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik στη χώρα, ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τη Ναταλίγια Έισμοντ, εκπρόσωπο του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

H Έισμοντ δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το TASS.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η ανάπτυξη υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik από τη Ρωσία στη Λευκορωσία αποτελεί απάντηση στην κλιμάκωση από τη Δύση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τις κοινές ρωσο-λευκορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.