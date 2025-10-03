Ο τρομοκράτης της συναγωγής στο Μάντσεστερ ήταν κατηγορούμενος για βιασμό

Ο 35χρονος Τζιχάντ αλ-Σάμιε, δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο βόρειο Μάντσεστερ, κυκλοφορούσε ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού, όπως αποκαλύπτει η Guardian.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς συνέβη ο φερόμενος βιασμός, αλλά ο Σάμιε κυκλοφορούσε με αστυνομική εγγύηση ενώ βρισκόταν σε καθεστώς ελέγχου από τις αρχές της πόλης.

Ο συριακής καταγωγής αλ-Σάμιε σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας την Πέμπτη.

Ο δράστης επέλεξε να χτυπήσει ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Παρά το εγκληματικό του παρελθόν, οι αρχές αντιτρομοκρατίας και η ΜΙ5 δεν τον είχαν καταγράψει ως δυνητική απειλή, καθώς, όπως επισημαίνουν πηγές, είχε καταδίκες για μικρότερης σοβαρότητας αδικήματα, άσχετα με την τρομοκρατία.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Μάντσεστερ διερευνά εάν ο αλ-Σάμιε «βρίσκεται πίσω» από ένα απειλητικό μήνυμα που είχε σταλεί το 2012 στον πρώην βουλευτή των Συντηρητικών, Τζον Χάουελ, μέσω email υπογεγραμμένο από κάποιον με το ίδιο όνομα.

«Ανθρωποι σαν εσένα, αξίζουν να πεθάνουν», έγραφε.

Ο Χάουελ είχε τότε υποστηρίξει δημόσια το Ισραήλ και είχε λάβει συμβουλές για την ασφάλειά του από την αστυνομία, εκφράζοντας ωστόσο απογοήτευσή για «έλλειψη σοβαρής αντιμετώπισης» του θέματος.

Σημειώνεται πως, όπως έγινε γνωστό, πατέρας του δράστη είναι ο Φαράτζ αλ-Σάμιε, χειρουργός που έχει εργαστεί σε ανθρωπιστικές αποστολές και φέρεται να είχε εκφραστεί δημοσίως στο Facebook υπέρ της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ, αποκαλώντας τους δράστες «άνδρες του Θεού επί της Γης» και την επίθεση «θαύμα από κάθε άποψη».

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες προφίλ του δράστη και τυχόν διασυνδέσεις του με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα αλλά και προβληματισμός προκύπτει για την αστυνομική επιχείρηση στο περιθώριο της επίθεσης, καθώς επιβεβαιώθηκε πως ένας από τους δύο νεκρούς έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά.

Σε πυρά της αστυνομίας αποδίδεται και ο τραυματισμός ενός ακόμη πολίτη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι αποδοκιμάστηκε έντονα κατά τη διάρκεια αγρυπνίας κοντά στο σημείο της επίθεσης, με παρευρισκόμενους να φωνάζουν: «Ντροπή σου», «Πήγαινε στην Παλαιστίνη, άφησέ μας ήσυχους» και «Έχεις αίμα στα χέρια σου».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ, επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας με τη σύζυγό του, ευχαριστώντας τα σώματα ασφαλείας, όμως η αντίδραση των ένοπλων αστυνομικών αναμένεται να τεθεί στο μικροσκόπιο τις επόμενες ημέρες.

