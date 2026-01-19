Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο βρέφη ηλικίας τεσσάρων μηνών πέθαναν μετά από εντοπισμό τους σε κρίσιμη κατάσταση σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιερουσαλήμ που λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Το περιστατικό πιθανώς σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης του σταθμού σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Διασώστες του Magen David Adom παρείχαν ιατρική φροντίδα σε 55 τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της πόλης.

Δύο βρέφη έχασαν τη ζωή τους στην Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό τους σε κρίσιμη κατάσταση σε βρεφονηπιακό σταθμό που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με το σύστημα θέρμανσης του σταθμού.

Ο οργανισμός Magen David Adom (MDA), που αποτελεί το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι διασώστες προσέφεραν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν 55 τραυματίες σε νοσοκομεία της πόλης, ανάμεσά τους και δύο μωρά σε κρίσιμη κατάσταση.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως τα δύο μωρά, ηλικίας τεσσάρων μηνών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Όπως πρόσθεσε ο MDA, οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίζονται, ενώ 53 ακόμη βρέφη υποβάλλονται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι ενδέχεται να εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες, ωστόσο στη συνέχεια απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. «Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Times of Israel, οι εγκαταστάσεις δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας ως βρεφονηπιακός σταθμός. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο το τραγικό συμβάν να σχετίζεται με διαρροή αερίου από το σύστημα θέρμανσης.

Ο σταθμός λειτουργούσε σε διαμέρισμα στην οδό Χαμέμ-Γκουιμέλ, σε περιοχή όπου διαμένουν κυρίως μέλη της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.