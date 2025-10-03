Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικών

Ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικών καθώς πυροβολούσαν τον δράστη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Τα δύο θύματα της χθεσινής επίθεσης διαπιστώθηκε πως έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Μάντσεστερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Η ανακοίνωση του αρχηγού της αστυνομίας:

«Ο παθολόγος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής έχει διαπιστώσει ότι ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με τραυματισμό από πυροβολισμό», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση και προστίθεται πως:

«Πιστεύεται επί του παρόντος ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν κατείχε πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί που ρίχτηκαν προήλθαν από τους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς πυροβόλων όπλων καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα. Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια των επειγόντων μέτρων που έλαβαν οι αξιωματικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια ​​επίθεση.

Έχουμε επίσης ενημερωθεί από επαγγελματίες υγείας ότι ένα από τα τρία θύματα που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι απειλητικό για τη ζωή του. Πιστεύεται ότι και τα δύο θύματα βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί προσπαθούσαν γενναία να εμποδίσουν τον επιτιθέμενο να εισέλθει».

Σημειώνεται πως η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή τα ονόματα των δύο ανδρών που σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση. Πρόκειται για τον 53χρονο Άντριαν Ντόλμπι και τον 66χρονο Μέλβιν Κράβιτζ, οι οποίοι ήταν και οι δύο κάτοικοι της περιοχής.

Ο δράστης, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε σήμερα στο Times Radio ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στη χώρα, μετά τον θάνατο των δύο ανδρών.

«Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά, τώρα θα επανεξετάσουμε όλο το έργο που κάνουμε για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού» είπε και επισήμανε ότι ο δράστης της επίθεσης δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας.

