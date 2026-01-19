Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος εγκαινίασε το νέο εκσυγχρονισμένο ΚΕΠ του Δήμου Ρεθύμνης, επισημαίνοντας τη σημασία διατήρησης της διαπροσωπικής επαφής με τους πολίτες παρά την προώθηση της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων, φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για εργαζόμενους και πολίτες, βελτιώνοντας την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ο υπουργός τόνισε τον σημαντικό ρόλο των εργαζομένων στα ΚΕΠ και την ανάγκη να παραμείνουν προσβάσιμες οι υπηρεσίες για όσους έχουν δυσκολία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, διασφαλίζοντας την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Με προσήλωση στους πολίτες και τις ποιοτικότερες υπηρεσίες προς αυτούς από την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, συνεχίζεται το έργο τού εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ της χώρας, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, εγκαινιάζοντας σήμερα το νέο ΚΕΠ του Δήμου Ρεθύμνης επί της οδού Ζυβρακάκη 10, παρουσία εκπροσώπων φορέων, συλλόγων, εργαζομένων στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, της γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτών.

Στην τελετή εγκαινίων, τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος ο οποίος συνεχάρη τον υπουργό για την επιμονή, όπως είπε, στο να μην απομακρυνθούν οι πολίτες από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τις υπηρεσίες, με αφορμή την ταχύτατη εξάπλωση των διαδικτυακών υπηρεσιών και του gov.gr.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ έχει έναν ξεκάθαρο σκοπό: «Ναι μεν προχωράει το gov.gr, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών όμως δεν πρέπει να μείνουν πίσω όσοι πολίτες για τον οποιονδήποτε λόγο χρειάζονται τα ΚΕΠ». «Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δώσει αποτελέσματα σε υποδομές ΚΕΠ όπως το σημερινό που εγκαινιάσαμε, με νέο ύφος, εικόνα και αισθητική, ώστε ακόμα και οι εργαζόμενοι να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες με περισσότερη διάθεση. Είναι ένας σύγχρονος και φιλόξενος χώρος, ανακαινισμένος με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους πολίτες που το επισκέπτονται» σημείωσε ο κ. Λιβάνιος, και προσέθεσε: «Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται τα τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα πολλών πολιτών. Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα διότι κάνουν ένα έργο σύνθετο, μπορεί πολλά να καταργούνται αλλά νέες υπηρεσίες έρχονται και θα κοιτάμε όλοι μαζί το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό για τον πολίτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνους που δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Για αυτόν τον λόγο, αναβαθμίσαμε συνειδητά τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, ώστε να παραμένουν προσβάσιμα σε όλους όσοι επιθυμούν να εξυπηρετούνται δια ζώσης».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης δήλωσε: «Στόχος μας είναι στο Ρέθυμνο να συνεργάζονται οι άνθρωποι για το καλύτερο αποτέλεσμα, σε σχέση πάντα με την κοινωνία και τους πολίτες. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ΚΕΠ στο οποίο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η αισθητική και η ακουστική στο χώρο, ώστε να μην υπάρχει αντήχηση και οι πολίτες που εξυπηρετούνται να νιώθουν το πολιτισμένο κλίμα επικοινωνίας με τους υπαλλήλους. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ είναι σημαντικό, διότι ενισχύει την επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται ολοένα. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν πως ολοένα και περισσότερες ευθύνες μεταφέρονται στα ΚΕΠ». Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον θεσμό των ΚΕΠ ως εξαιρετικό «…με υπαλλήλους εξαιρετικούς που εξυπηρετούν τον πολίτη». «Κάνουν δηλαδή αυτό το οποίο είμαστε όλοι μας υποχρεωμένοι να κάνουμε και είναι σημαντικό πως με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο πολίτης μπορεί να βοηθιέται σε εξαιρετικό βαθμό» σημείωσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται μέσω τις επικοινωνίας του με τον δήμαρχο Ρεθύμνης και πρόεδρο των ΔΕΥΑ της χώρας, για να υπάρξουν οι καλύτερες λύσεις που αφορούν στη διαχείριση του νερού. Είπε επίσης πως σύντομα στο Ρέθυμνο θα ξεκινήσει το έργο ανέγερσης του Ειδικού Σχολείου το οποίο είναι ένα -όπως το χαρακτήρισε- πολύ σημαντικό έργο για την κοινωνία του Ρεθύμνου.

«Το ποσό που διατέθηκε από τον υπουργό για το Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου αφορά σε 10 εκατομμύρια ευρώ» ενώ «υπήρξε πολύ μεγάλη ευαισθησία για το συγκεκριμένο έργο από τον υπουργό», τόνισε ο δήμαρχος Ρεθύμνης ενώ μιλώντας για τον υπουργό, είπε ότι εκφράζει την πολιτική εκείνη που αγαπάει την αυτοδιοίκηση αλλά και τους ανθρώπους. «Είναι ο υπουργός που μεταξύ άλλων, έβαλε πλάτη για τις ΔΕΥΑ ώστε να μην υπάρχει καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων με διάφορα άλλα σχήματα. Ο υπουργός το κατάλαβε, συνεργαστήκαμε, συν-γράψαμε το νομοθέτημα, είμαστε σε απόλυτη αρμονία, χωρίς κανένα σημείο διαφωνίας διότι και εκείνος όπου είχε δίκιο το βρήκε από εμάς ως ΔΕΥΑ αλλά ταυτόχρονα κατάλαβε τα δικά μας δίκια. Το νερό το πολύτιμο αυτό αγαθό σπανίζει με ορατά πλέον τα προβλήματα και για αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως έναν φυσικό πόρο που βρίσκεται σε μεγάλη δοκιμασία. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες, λογικές και να το αντιμετωπίζουμε με ορθολογισμό».

Από την πλευρά του ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος συνδυάζει την αποτελεσματικότητα των ΔΕΥΑ και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στη διαχείριση ενός κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό». «Η ΔΕΥΑ κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, αξιολογήθηκαν όλες, οι περισσότερες συμπεριλήφθηκαν στον Νέο Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι έχει γίνει μία δουλειά η οποία θα σχεδιάσει το μέλλον των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης για τα επόμενα χρόνια με σταθερά βήματα» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Σε συζήτηση μεταξύ του δημάρχου και του υπουργού, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια που καταβάλει ο κ. Λιβάνιος να θεσμοθετηθεί η επιστροφή του 50% των εισπράξεων από τα τέλη παρεπιδημούντων στους δήμους, που αποτελεί πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πόρο και οικονομική ανάσα για τουριστικούς δήμους.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια του ΚΕΠ κυρία Καλογεράκη στο ΑΠΕ ΜΠΕ, το νέο ΚΕΠ ξεκίνησε τη λειτουργία του την πρώτη εβδομάδα του 2026, εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 230 με 250 πενήντα πολίτες ενώ τα θέματα που διαχειρίζεται είναι πολύ περισσότερα. Από το πρωί έως και τις 7:30 το απόγευμα και το Σάββατο μέχρι μεσημέρι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 135.663,65 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης, που διαμόρφωσε ένα σύγχρονο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε χώρο όπου θα παραμείνει τουλάχιστον 12 χρόνια, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε.

Θ.Λιβάνιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Μεγάλη μεταρρύθμιση ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος σύμφωνα με τον υπουργό κ. Λιβάνιο σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, υπουργός δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ:

«Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση δεδομένου πως εδώ και 15 χρόνια οι περιφέρειες λειτουργούν χωρίς κανένα νομοθετικό πλαίσιο και κουβαλάν το νομοθετικό πλαίσιο, το νομαρχιών και των κρατικών περιφερειών, όλα αυτά κωδικοποιήθηκαν. Οι δήμοι 20 χρόνια μετά την ψήφιση του κώδικα το 2006 έχουν αλλάξει ριζικά το πλαίσιο λειτουργίας τους, το οποίο σήμερα εμείς το εκσυγχρονίζουμε, το απλοποιούμε θα ξέρουν και οι υπάλληλοι και οι αιρετοί τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν με γρήγορο και ασφαλή τρόπο, διαφάνεια και ασφάλεια για τον πολίτη αλλά και με λογοδοσία και αποτελεσματικότητα. Ο διάλογος που γίνεται για τον Κώδικα είναι συνεχής, είναι ο μεγαλύτερος διάλογος που έχει γίνει για νομοθέτημα, ποτέ, μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης, με συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις, Έχουμε λάβει προτάσεις, αξιολογούνται όλες οι προτάσεις- όσες περισσότερες μπορούν θα ενσωματωθούν. Προφανώς ο νέος κώδικας δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης αλλά αυτό που γίνεται, είναι η βάση ενός οικοδομήματος της αυτοδιοίκησης και βέβαια θα εξετάσουμε όλες τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν, που έχουν να κάνουν με την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

