Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει πως η νομιμοποίηση των αμβλώσεων με το νόμο 1609/1986 διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην ασφάλεια

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί με νόμο του 1986

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Τονίζει ότι «η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα» και ότι «σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ αμβλώσεις Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνηση Κίνημα Αλλαγής Πολιτική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark