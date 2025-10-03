Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση, μέσω του Ισραήλ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε δοκιμαστικά η υδροδότηση μέσω του Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, μετά από διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από εννέα μήνες.

Ο αγωγός, ιδιοκτησίας της ισραηλινής δημόσιας εταιρείας Mekorot, τροφοδοτεί πολλές πόλεις στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα. Σε αυτές τις περιοχές διαμένουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με την PWA.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αποκατάσταση της παροχής νερού, λόγω των περιορισμών πρόσβασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διακοπή του ανεφοδιασμού σε νερό ξεκίνησε στις αρχές του πολέμου, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ισραηλινές αρχές είχαν δηλώσει αργότερα ότι επανασύνδεσαν μέρος του δικτύου στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ωστόσο κάτοικοι ανέφεραν ότι η παροχή ήταν ακανόνιστη.

Η κρίση του νερού, που προϋπήρχε της σύγκρουσης, έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές και τοπικούς αξιωματούχους. Πάνω από το 80% των υποδομών έχουν υποστεί ζημιές λόγω του πολέμου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βασίζονται κυρίως σε υδροφόρες ή σε βρύσες που τοποθέτησαν ΜΚΟ σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Η PWA ευχαρίστησε φορείς όπως τη Unicef για τη συνδρομή τους και διευκρίνισε ότι συντόνισε τις ενέργειές της με τις ισραηλινές αρχές για να αποκτήσει πρόσβαση στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και να επισκευάσει τμήματα των αγωγών. Τόνισε ότι η περιοχή παραμένει επικίνδυνη λόγω της έντονης στρατιωτικής παρουσίας.

Ο οργανισμός Cogat, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και είναι αρμόδιος για πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν απάντησε σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επιδιόρθωσης των αγωγών μεταφοράς νερού.

Όπως σχολίασε πηγή του ΟΗΕ που ασχολείται με το ζήτημα, «η επιδιόρθωση του δικτύου των αγωγών, που έχει υποστεί τεράστιες ζημίες, είναι συσσίφειο έργο, επειδή επιδιορθώνεται αλλά δεν ξέρουμε πότε θα καταστραφεί και πάλι».

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων, που υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2007. Εδώ και έναν χρόνο καταβάλλει προσπάθειες για την επαναφορά της υδροδότησης στην περιοχή.

