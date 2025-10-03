Βαθιά κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βρίσκεται ένα άκρως απόρρητο φρούριο, σχεδιασμένο για να κρατήσει ζωντανούς τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής σε περίπτωση που συμβεί το αδιανόητο – ένας πυρηνικός πόλεμος

Στο Ορεινό Σύμπλεγμα Τσεγιέν, έτοιμο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, είναι ένα καταφύγιο - υπόγεια πόλη, σκαλισμένη από σχεδόν 700.000 τόνους γρανίτη και σχεδιασμένη να αντέχει σε άμεσες πυρηνικές επιθέσεις.

Η τελευταία φορά που δημοσιογράφοι μπήκαν στο απόρρητο πυρηνικό καταφύγιο των ΗΠΑ ήταν το 2018, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, εν μέσω των αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, ο αμερικανικός στρατός άνοιξε και πάλι τις θωρακισμένες πύλες του, επιτρέποντας στις κάμερες να καταγράψουν εικόνες από την μυστική εγκατάσταση, που έχει χαρακτηριστεί ως «το πιο ασφαλές μέρος στη Γη».

Πίσω από ατσάλινες πόρτες πάχους ενός μέτρου κρύβεται μια πλήρως λειτουργική υπόγεια πόλη, με αυτονομία σε ενέργεια, νερό και τρόφιμα «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», όπως δήλωσε στο NewsNation, ο στρατηγός Γκρέγκορι Γκιγιό, διοικητής της Αεροπορικής και Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD) της Βόρειας Αμερικής. .

Το Ορεινό Σύμπλεγμα Τσεγιέν διαθέτει δικό του εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, υπόγειες λίμνες με πόσιμο νερό και τεράστια αποθέματα τροφίμων. Μάλιστα, στο εσωτερικό λειτουργεί ακόμα και εστιατόριο Subway, το οποίο διαφημίζεται ως το «πιο ασφαλές Subway στον κόσμο».

Η κατασκευή του καταφυγίου κόστισε τη δεκαετία του '60 142 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σήμερα θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο.

2 Απριλίου 1966: Μονάδες και στελέχη της NORAD μεταφέρονται στο πρόσφατα ολοκληρωμένο ορεινό συγκρότημα Τσεγιέν, κοντά στο Κολοράντο Σπρινγκς

Η εγκατάσταση καλύπτει 5,1 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια, τοποθετημένα πάνω σε τεράστια ελατήρια, ώστε να απορροφούν τους κραδασμούς μιας πυρηνικής έκρηξης.

Εκεί λειτουργεί και το κεντρικό κέντρο διοίκησης των αμερικανικών και καναδικών δυνάμεων σε περίπτωση καταστροφής, γνωστό ως "battle deck".

«Αξίζει πραγματικά ό,τι πλήρωσαν τότε - Το χρησιμοποιούμε σήμερα όπως ακριβώς το έκαναν και τις προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε ο στρατηγός Γκιγιό.

Ερωτηθείς για τις σύγχρονες απειλές - από ρωσικά αεροσκάφη που ερευνούν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ μέχρι κινεζικά αερόστατα επιτήρησης και κυβερνοεπιθέσεις - ο Γκιγιό δήλωσε στο NewsNation: «Δεν ανησυχώ. Έχουμε τους καλύτερους στρατιωτικούς να εργάζονται γι' αυτό - και είμαστε έτοιμοι».

