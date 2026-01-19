Kοινή γραμμή Γαλλίας-Γερμανίας για δυναμική απάντηση στις απειλές δασμών

Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η υλοποίηση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή υψηλότερων δασμών με αφορμή τη Γροιλανδία είναι να καταστεί σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, σημείωσε ότι η Γαλλία δεν θεωρεί τους δασμούς κατάλληλο εργαλείο άσκησης γεωπολιτικής πίεσης. «Δεν μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τους δασμούς ως γεωπολιτικό όπλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν στην ανάγκη ισχυρής αντίδρασης απέναντι σε απειλές επιβολής δασμών που σχετίζονται με τη Γροιλανδία.

Όπως τόνισε, ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η υλοποίηση τέτοιων απειλών είναι να καταστεί σαφές ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά. «Η αποφασιστικότητα είναι το πιο αποτελεσματικό αποτρεπτικό μήνυμα», σημείωσε.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα των δασμών που συνδέονται με τη Γροιλανδία θα τεθεί επισήμως προς συζήτηση, με στόχο να διατυπωθεί ένα ξεκάθαρο «όχι» από την ευρωπαϊκή πλευρά.



Πηγή: skai.gr

