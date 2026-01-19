Λογαριασμός
Συρία: Εκτός ελέγχου των SDF φυλακή με κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους

Συγκρούσεις στη βορειοανατολική Συρία έθεσαν φυλακή με χιλιάδες μέλη του ISIS εκτός ελέγχου των SDF, εντείνοντας τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση

Συρία SDF

Φυλακή όπου κρατούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία βρίσκεται πλέον εκτός ελέγχου των Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), μετά από σφοδρές συγκρούσεις, σύμφωνα με τις κουρδικές δυνάμεις YPG.

Ο Σιαμέντ Άλι, εκπρόσωπος των YPG, που αποτελούν τον ένοπλο βραχίονα των SDF, δήλωσε ότι η φυλακή στην πόλη αλ-Σαντάντι, όπου κρατούνται μέλη του Ισλαμικό Κράτος (ISIL), έχει τεθεί εκτός ελέγχου της οργάνωσης έπειτα από σκληρές μάχες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μαχητές που συνδέονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό «δεκάδων» μαχητών των SDF.

Ο Άλι κατήγγειλε επίσης ότι, παρότι η φυλακή της αλ-Σαντάντι βρίσκεται σε απόσταση μόλις περίπου δύο χιλιομέτρων από τη βάση του διεθνούς συνασπισμού υπό των ΗΠΑ στην περιοχή, δεν παρενέβη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις.
 

TAGS: Συρία SDF Ισλαμικό Κράτος
