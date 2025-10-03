Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή τα ονόματα των δύο ανδρών που σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Πρόκειται για τον 53χρονο Άντριαν Ντόλμπι και τον 66χρονο Μέλβιν Κράβιτζ, οι οποίοι ήταν και οι δύο κάτοικοι της περιοχής.

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν ο 35χρονος δράστης Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός πολίτης με συριακή καταγωγή έριξε αρχικά το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια άρχισε να τους μαχαιρώνει έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Χίτον Παρκ, στη βόρεια Αγγλία. Επίσης, τρία ακόμη άτομα νοσηλεύονται με «σοβαρά τραύματα».

Ο δράστης, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε σήμερα στο Times Radio ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στη χώρα, μετά τον θάνατο των δύο ανδρών.

«Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά, τώρα θα επανεξετάσουμε όλο το έργο που κάνουμε για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού» είπε και επισήμανε ότι ο δράστης της επίθεσης δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.