Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,29% και διαμορφώνεται στα 1,1629 δολάρια, εν μέσω αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,7300 γεν, στο 0,8672 με τη στερλίνα και στο 0,9284 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,9900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,3411 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

