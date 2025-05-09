Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η όλη η χώρα στηρίζει τον πόλεμό του.

«Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο Πούτιν την Παρασκευή κατά τη δεκάλεπτη ομιλία του στη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, που σηματοδοτεί την 80ή επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Ολόκληρη η χώρα, η κοινωνία και ο λαός υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες» στον πόλεμο στην Ουκρανία και «αυτή η δύναμη του πνεύματος πάντα μας έφερνε μόνο νίκες».

Η Ρωσία «θα βασίζεται πάντα στην ενότητά μας σε στρατιωτικές και ειρηνικές υποθέσεις, στην επίτευξη στρατηγικών στόχων, στην επίλυση ζητημάτων στο όνομα της Ρωσίας, του μεγαλείου και της ευημερίας της», δήλωσε ο Πούτιν σε χιλιάδες στρατιώτες που συγκεντρώθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σημειώνεται ότι η ομιλία του Πούτιν έλαβε χώρα μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για εκεχειρία 30 ημερών στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ώστε να πραγματοποιηθούν συνομιλίες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να τηρήσει με μια εκεχειρία 30 ημερών, ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί σε μια διακοπή των μαχών, ενώ επιμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας ως αντάλλαγμα για μια διευθέτηση του πολέμου που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Ας ελπίσουμε ότι θα τηρηθεί μια αποδεκτή κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τηρηθεί, οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις».

Ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά στην έκκληση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία από τις 8 έως τις 10 Μαΐου για τους εορτασμούς της 80ής επετείου. Η Ουκρανία δεν δεσμεύτηκε για την εκεχειρία αυτή και ανέφερε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ξένων αξιωματούχων που θα παρευρεθούν στην παρέλαση της Μόσχας.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάθισε δίπλα στον Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Βραζιλιάνος πρέοδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντε Σίλβα και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ήταν μεταξύ των ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες, όπως η Βενεζουέλα, η Κούβα, το Βιετνάμ και πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, που παρακολούθησαν επίσης την ετήσια παρέλαση στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Σι είπε στον Πούτιν στη Μόσχα την Πέμπτη ότι η Κίνα ελπίζει πως «μια δίκαιη, διαρκής και δεσμευτική ειρηνευτική συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διαλόγου για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Σι δεν ανέλυσε λεπτομερώς το τι θα περιλάμβανε μια τέτοια συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος έχει απογοητευτεί όλο και περισσότερο από την έλλειψη προόδου για μια συμφωνία, αφού ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να τερματίσει τον πόλεμο μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της επιστροφής του στην προεδρία τον Ιανουάριο. Ενώ κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι απείλησαν προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «θα παραμείνει δεσμευμένος στην εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μαζί με τους Ευρωπαίους».

Η Ρωσία έχει ζητήσει τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας που ελέγχει μόνο εν μέρει και τη διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας της επί των εδαφών αυτών. Θέλει να σταματήσουν οι δυτικές προμήθειες όπλων προς το Κίεβο και λέει ότι δεν θα δεχθεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία έχει ζητήσει εδάφη που δεν έχει κατακτήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ πρότειναν να παγώσει σε γενικές γραμμές η σύγκρουση κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, παραχωρώντας στη Ρωσία τον ουσιαστικό έλεγχο των εδαφών που κατέχει. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι επίσης πρόθυμη να αναγνωρίσει την Κριμαία, την οποία κατέλαβε ο Πούτιν το 2014, ως ρωσική, ανέφερε το Bloomberg τον Απρίλιο, και έχει αποδεχθεί τις ρωσικές εκκλήσεις προς την Ουκρανία να εγκαταλείψει τον στόχο της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ έρχεται όλο και πιο κοντά, δήλωσε την Πέμπτη στην κρατική τηλεόραση ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική Γιούρι Ουσακόφ. Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι δεν αναμένει να συναντήσει τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ F;itso ήταν ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχε στη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα. Αναγκάστηκε να ακολουθήσει μεγαλύτερη διαδρομή για να φτάσει στη Μόσχα, καθώς οι χώρες της Βαλτικής έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους.

Σημειώνεται ότι Κινέζοι στρατιώτες παρέλασαν μαζί με Ρώσους στρατιώτες στην Κόκκινη Πλατεία την Παρασκευή, στην τελευταία επίδειξη της φιλίας «χωρίς όρια» που εξέφρασαν ο Σι και ο Πούτιν λίγο πριν ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Στην παρέλαση συμμετείχαν στρατοί από 13 χώρες, σύμφωνα με τον Ουσακόφ.

Η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης με κόστος 27 εκατομμύρια ζωές στον λεγόμενο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο από το 1941 έως το 1945 αποτελεί κοινή ανάμνηση των οικογενειών σε όλη την πρώην κομμουνιστική υπερδύναμη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο προσπαθεί όλο και περισσότερο να εκμεταλλευτεί αυτή την κοινή ιστορία για να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινού στον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, παρουσιάζοντας ψευδώς την κυβέρνηση στο Κίεβο ως κυριαρχούμενη από «φασίστες» και παρουσιάζοντας τους Ρώσους στρατιώτες ως απογόνους των στρατευμάτων που πολέμησαν τους Ναζί. Και το Κρεμλίνο το υποστηρίζει αυτό παρά το ότι η Ρωσία ήταν αυτή που πυροδότησε τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εισβάλλοντας στην Ουκρανία και καταλαμβάνοντας μέρος του εδάφους της.

Πηγή: skai.gr

