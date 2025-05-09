Το Παρίσι επικρίνει την παρουσία του πρωθυπουργού της Σλοβακίας στη Μόσχα

Η Γαλλία επέκρινε σήμερα την παρουσία του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο στη Μόσχα για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 80η επέτειο από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

«Δεν αρμόζει σήμερα σε έναν Ευρωπαίο ηγέτη να βρίσκεται στη Μόσχα», δήλωσε στον ραδιοσταθμό RTL ο Μπενζαμέν Χαντάντ, ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για την Ευρώπη.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι ο μόνος ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ που θα παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Ωστόσο, ερωτηθείς για την πιθανότητα να επιβληθούν κυρώσεις στον Σλοβάκο ηγέτη, ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι «κάθε κράτος είναι κυρίαρχο, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας».

Εξάλλου σημείωσε ότι απέναντι στη Ρωσία, η οποία πολεμά κατά της Ουκρανίας, όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας οι χώρες μέλη της ΕΕ κατάφεραν «τα τελευταία τρία χρόνια, ακόμη και μαζί με τη Σλοβακία ή την Ουγγαρία» να «ανανεώνουν κάθε έξι μήνες τις κυρώσεις» που επιβάλλουν στη Μόσχα.

Επιτύχαμε «να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία και να διατηρήσουμε έναν διαρκή διάλογο με όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σχολίασε επίσης.

Ο Γάλλος υπουργός εξέφρασε εξάλλου την ικανοποίησή του για την υπογραφή αργότερα σήμερα στη Νανσί, στην ανατολική Γαλλία, της σύμφωνο φιλίας με την Πολωνία, «έναν εταίρο που για πολύ καιρό, αν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, παραμελήσαμε λίγο».

«Αυτό το σύμφωνο αποτελεί μεγάλη πρόοδο στη σχέση ανάμεσα στη Γαλλία και την Πολωνία, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας στο θεσμικό και το πολιτικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στις υποδομές άμυνας, με μια χώρα που (…) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την απειλή της Ρωσίας (και) που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.