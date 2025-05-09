Η «σκοτεινή» πλευρά του νέου Ποντίφικα: «Στόχος» κριτικής για τη στάση του σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ο νεοεκλεγείς Πάπας Λέων ΙΔ' αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι «έκανε τα στραβά μάτια» όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εναντίον ιερέων στις εκκλησίες σε Σικάγο και Νότια Αμερική, όπως γράφει σε άρθρο της η «Daily Mail».

Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ -γνωστός πλέον ως Πάπας Λέων 14ος- που έγινε ο πρώτος Ποντίφικας της Βόρειας Αμερικής, κατηγορήθηκε από μια ομάδα επιζώντων ότι δεν έπραξε τα δέοντα σχετικά με τις καταγγελίες για κακοποίηση στις ΗΠΑ και στο Περού. Καταγγελίες που μεταφέρθηκαν στους καρδινάλιους που τον επέλεξαν, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

«Η σιωπή είναι αμαρτία. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιησούς θέλει να σταματήσουμε αυτά τα πράγματα, όχι να φτιάξουμε έναν εύφορο κήπο για να αναπτυχθεί η σεξουαλική κακοποίηση», δήλωσε στο μέσο ο Lopez de Casas, θύμα κακοποίησης κληρικών και εθνικός αντιπρόεδρος του Δικτύου Επιζώντων που κακοποιήθηκαν από ιερείς (SNAP).

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ δεν ασχολήθηκε με τις συγκεκριμένες καταγγελίες στο Σικάγο, όπου μεγάλωσε, αφού ο ιερέας του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου, π. James Ray, είχε τη δυνατότητα να ζει σε μοναστήρι στο Χάιντ Παρκ, παρά το γεγονός ότι είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του χρόνια πριν λόγω κατηγοριών για κακοποίηση ανηλίκων.

Ο νέος Πάπας φέρεται να μην ενημέρωσε τους διευθυντές του καθολικού σχολείου του Αγίου Θωμά του Αποστόλου, ενός δημοτικού που βρίσκεται μισό τετράγωνο μακριά από το μοναστήρι.

Ο Πρέβοστ αντιμετώπισε επίσης επικρίσεις επειδή δεν είχε ξεκινήσει επίσημη εκκλησιαστική έρευνα για την υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση που πραγματοποίησαν δύο ιερείς στην επισκοπή του Chiclayo του Περού, της οποίας ηγήθηκε από το 2014 έως το 2023.

Η SNAP και άλλες ομάδες ισχυρίζονται ότι είχαν ενημερώσει τους 135 καρδινάλιους σχετικά με τις καταγγελίες. «Ελπίζουμε ότι με την εκλογή του νέου Ποντίφικα θα υπάρξουν πειστικές απαντήσεις για τις συγκεκριμένες καταγγελίες», δήλωσε ο Lopez de Casas.

«Αυτό είναι χρήσιμο για τα θύματα παντού, επειδή έχουμε αυτόν τον Πάπα που θα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας όσον αφορά στα πράγματα με τα οποία είχε εμπλακεί στο παρελθόν». Ο Lopez de Casas, 65 ετών, πρόσθεσε: «Ήταν ψηλά στη λίστα παρακολούθησης της SNAP για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιλεγεί για Πάπας. Αλλά τώρα, εδώ είμαστε».

Ο Lopez de Casas μεγάλωσε στο Γκάλβεστον του Τέξας και λέει ότι κακοποιήθηκε από τους δασκάλους στο δημόσιο σχολείο εκεί. Η μητέρα του, που υποψιαζόταν ότι κάτι του είχε συμβεί, τον έστειλε σε έναν ιερέα της ενορίας στο Γκάλβεστον, ο οποίος τον ανάγκασε να του δείξει τι του είχαν κάνει οι δάσκαλοι. «Στη συνέχεια κακοποιήθηκα από τον ιερέα», δήλωσε στη «Daily Mail».

Παρόλο που το παιδί βρήκε το θάρρος να μιλήσει για την κακοποίησή του, επειδή οι γονείς του δεν μιλούσαν αγγλικά, κανείς δεν τους συμβούλεψε να το καταγγείλουν στις αρχές.

Τα φερόμενα ως θύματα ισχυρίστηκαν σε δήλωσή τους ότι, υπό την εποπτεία του Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, το 2022 η Επισκοπή υποβάθμισε τις λεπτομέρειες και την τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους που έστειλε στο Βατικανό, εμποδίζοντας σκόπιμα να γίνει περαιτέρω έρευνα και να λάβει μέτρα κατά των ιερέων που κατηγορούνται. Ισχυρίζονται ότι η εκκλησία αποσιώπησε τις αναφορές τους.

Μάλιστα, το μέσο ανέφερε ότι ο Πρέβοστ είχε συναντηθεί με τα θύματα τον Απρίλιο του 2022 και τους ενθάρρυνε να προσφύγουν στις πολιτικές αρχές, ενώ η εκκλησία θα διερευνούσε την υπόθεσή τους. Η έρευνα αυτή φέρεται ότι «αναβλήθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων και επειδή είχε παρέλθει ο χρόνος παραγραφής».

