Μερτς: Η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις εάν αρνηθεί σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ευρώπη υποστηρίζει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία 30 ημερών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αυξήσουν την πίεση των κυρώσεων στη Μόσχα εάν δεν λάβει σοβαρά στα υπόψη τις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίτνριχ Μερτς σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μιλώντας κατά την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες μετά τον διορισμό του, ο Μερτς πρόσθεσε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, αυξάνοντας την βοήθεια αν χρειαστεί, αν και δήλωσε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να αντιτίθεται στο κοινό χρέος της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών.

«Καλούμε τη Ρωσία να ξεκινήσει επιτέλους το δρόμο για πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Αν αυτό δεν συμβεί, δεν θα διστάσουμε, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τις ΗΠΑ, να αυξήσουμε την πίεση των κυρώσεων».

Πηγή: skai.gr

