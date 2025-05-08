Οι χώρες της Βαλτικής έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους και ο Φίτσο αναζητεί διαδρομή προς τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο αναζητά μια διαδρομή προς τη Μόσχα την Πέμπτη για να παραστεί στην παρέλαση νίκης της Ρωσίας για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η Λιθουανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στις πτήσεις που θα τον μετέφεραν στην εκδήλωση και είπε ότι και άλλες χώρες της Βαλτικής επέβαλαν παρόμοιους περιορισμούς.

Ο Φίτσο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο τον Δεκέμβριο, είναι ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάζει να παραστεί στους εορτασμούς της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν παρέλαση στην οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες ξένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε πτήσεις που μετέφεραν τον Φίτσο και τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, προς τη Μόσχα.

Τα αεροσκάφη που ταξιδεύουν μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης χρησιμοποιούν συνήθως τον λιθουανικό εναέριο χώρο από τότε που οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενημερώθηκαν το 2021 να αποφύγουν τη συντομότερη διαδρομή μέσω της Λευκορωσίας, στο πλαίσιο των τιμωρητικών μέτρων κατά του Μινσκ, ως απάντηση στην αποστολή ενός πολεμικού αεροσκάφους που ανάγκασε την προσγείωση μιας πτήσης της Ryanair.

Ο ουκρανικός εναέριος χώρος, μια άλλη συντομότερη διαδρομή, έχει κλείσει από το 2022 λόγω της ρωσικής εισβολής.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λετονίας ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψει καμία πτήση προς την παρέλαση, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον Σλοβάκο ηγέτη, ενώ αξιωματούχοι στην Εσθονία - η οποία δεν βρίσκεται σε καμία προφανή διαδρομή πτήσης - δήλωσαν ότι δεν της έχει γίνει κάποιο σχετικό αίτημα για τον εναέριο χώρο της.

«Η Εσθονία μας είπε ότι δεν θα μας επιτρέψει να πετάξουμε πάνω από το έδαφός της, παρά το γεγονός ότι η Σλοβακία έχει ετήσια άδεια για τον κυβερνητικό στόλο να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της Εσθονίας», ανέφερε ο Φίτσο σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Αυτό περιπλέκει εξαιρετικά το πρόγραμμά μας, επειδή δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τις συμφωνημένες (εκδηλώσεις) αύριο το βράδυ (8 Μαΐου) στη Μόσχα».

Ο Φίτσο αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε διμερείς συναντήσεις και να παραστεί σε τελετή κατάθεσης στεφάνων κατά την παραμονή του στη Μόσχα. Τα σχέδιά του να ταξιδέψει στη Μόσχα δείχνουν την προθυμία του να αψηφήσει τις Βρυξέλλες, αφού η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, κάλεσε αυτή την εβδομάδα τους ηγέτες της ΕΕ να μην συμμετάσχουν στους στρατιωτικούς εορτασμούς της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου και ο Φίτσο, που επέστρεψε στην εξουσία από το 2023, ηγήθηκε μιας αλλαγής στην εξωτερική πολιτική που, σύμφωνα με τους επικριτές του, φέρνει τη χώρα πολύ κοντά στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.