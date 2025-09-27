Ο Τραμπ ζητεί από τη Microsoft να απολύσει τη Λίζα Μόνακο, υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η Microsoft θα πρέπει να απολύσει τη Λίζα Μόνακο – υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν – την οποία ο τεχνολογικός κολοσσός προσέλαβε πρόσφατα.

Η αξίωση Τραμπ για απόλυση της Μόνακο είναι άλλο ένα παράδειγμα της εκστρατείας αντεκδίκησης που έχει ξεκινήσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εναντίον πρώην αξιωματούχων των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, τους οποίους κατηγορεί για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.

«Θεωρώ πως η Microsoft θα έπρεπε να τερματίσει αμέσως τη σύμβαση εργασίας της Λίζα Μόνακο», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την 57χρονη πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης.

Η Microsoft προσέλαβε τη Μόνακο για να αναλάβει επικεφαλής διεθνών υποθέσεων και, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, θα χειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες. «Αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των συμβάσεων μεταξύ της Microsoft και της αμερικανικής κυβέρνησης», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν την Πέμπτη σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι (2013-2017), κίνηση που χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.