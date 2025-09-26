Σχεδόν μια εβδομάδα πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση με την οποία ζητούσε να διωχθούν ποινικά κάποιοι από τους επικριτές του. Και πριν λίγες ώρες, απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου να εκπληρώνεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η δίωξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες πως η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χρησιμοποιεί το υπουργείο ως όπλο για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ.

Ο Κόμι κατηγορείται για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αναφορικά με την κατάθεσή του ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας το 2020. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται πως ο πρώην διευθυντής του FBI είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με το αν ενέκρινε τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών σε μέσα ενημέρωσης.

«Η σημερινή απαγγελία κατηγοριών αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης να λογοδοτήσουν όσοι καταχρώνται της εξουσίας τους για την παραπλάνηση του αμερικανικού λαού», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ η Παμ Μπόντι.

Παρά τις δηλώσεις της, όπως αναφέρει το BBC, το ισχυρό τείχος προστασίας που υπήρχε ανάμεσα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Λευκό Οίκο -το οποίο θεωρούνταν ιερό από τους προηγούμενους προέδρους - φαίνεται πως έχει πέσει.

Η Λόρι Λέβινσον, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας και καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount, συμφώνησε, λέγοντας στο βρετανικό δίκτυο ότι το τείχος προστασίας «κατέρρευσε εντελώς» με αυτή την υπόθεση.

«Είναι άνευ προηγουμένου το γεγονός ότι ο πρόεδρος ουσιαστικά δίνει εντολή στους υφισταμένους του να απαγγείλουν κατηγορίες σε ένα συγκεκριμένο άτομο επειδή είναι θυμωμένος μαζί του», ανέφερε η ίδια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Truth Social για να παροτρύνει την Μπόντι να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Επίσης, παραπονέθηκε ότι το υπουργείο καθυστερούσε να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Κόμι, του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, που βρίσκονται στο στόχαστρό του.

Η Λέβινσον σχολιάζει πως ο Τραμπ έχει προχωρήσει περισσότερο από τον πρώην πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον -ο οποίος είναι γνωστός για τη σύνταξη λίστας εχθρών-αντικαθιστώντας τους εισαγγελείς που αντιστέκονται στο σχέδιο εκδίκησής του με πρόσωπα που είναι πρόθυμα να το εκτελέσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως, λίγες μέρες μετά την παραίτηση του εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, Έρικ Σίμπερτ, λόγω του φόβου ότι θα απολυθεί για την αποτυχία του να ασκήσει δίωξη κατά της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης για υποτιθέμενη απάτη, ο Τραμπ διόρισε μια βοηθό του από τον Λευκό Οίκο.

Η Λίνσεϊ Χάλιγκαν, μία από τις πρώην προσωπικές δικηγόρους του Τραμπ, που έχει ελάχιστη εμπειρία ως ομοσπονδιακή εισαγγελέας, έφερε γρήγορα την υπόθεση Κόμι ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο συμφώνησε ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να ασκηθεί δίωξη.

«Όλα σε αυτή την υπόθεση μυρίζουν εκδικητική δίωξη», τονίζει η Λέβινσον.

Για να εξασφαλιστεί η απαγγελία της κατηγορίας, τα 12 μέλη του μεγάλου δικαστικού σώματος πρέπει απλά να ψηφίσουν υπέρ της ύπαρξης πιθανής αιτίας — και όχι υπέρ της ύπαρξης αποδείξεων πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας. Επιπλέον, το δικαστικό σώμα εξετάζει την υπόθεση βασιζόμενο αποκλειστικά στις αποδείξεις που προσκομίζουν οι εισαγγελείς, χωρίς την παρουσία δικηγόρων υπεράσπισης.

Η Αν-Μαρί ΜακΑβόι, νομική εμπειρογνώμονας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, σημειώνει ότι οι εισαγγελείς ενδέχεται να διαθέτουν μαρτυρικές καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεσή τους εναντίον του Κόμι. Και αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI κατά τη διάρκεια της δίκης.

Σε μια σύντομη δήλωση, ο δικηγόρος του Κόμι είπε ότι ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες και ότι προσβλέπει στην αποκατάσταση της φήμης του στο δικαστήριο.

Εάν η υπόθεση αυτή πράγματι φτάσει σε δίκη, είναι βέβαιο ότι θα φέρει στο φως το μακροχρόνιο δράμα της έρευνας για τη φερόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του αντιμετωπίζουν ήδη τη δίωξη του Κόμι ως μέσο για να υπονομεύσουν την αξιοπιστία ολόκληρης της έρευνας για τη Ρωσία. Αν και η έρευνα αυτή βρήκε άφθονες αποδείξεις για απόπειρες παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2016, δεν απέδωσε συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν τον Τραμπ άμεσα με αυτές τις προσπάθειες.

Ο σημερινός διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την έρευνα ως ένα «ντροπιαστικό κεφάλαιο στην ιστορία» με ανάρτησή του στο Χ μετά την ανακοίνωση της απαγγελίας κατηγοριών. Κατηγόρησε την «προηγούμενη διεφθαρμένη ηγεσία», όπως την αποκάλεσε, ότι χρησιμοποίησε ως όπλο την ερευνητική εξουσία του FBI.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που δημιουργείται από αυτή την υπόθεση είναι εάν η απαγγελία κατηγοριών στον Κόμι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια κίνηση για να κατευνάσει τον θυμό του προέδρου ή ένα σημάδι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διώξεις.

Πηγή: skai.gr

