Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας

Ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες - Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή

Πεντάγωνο

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

