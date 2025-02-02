Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε το Σάββατο αυστηρούς δασμούς στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, θέτοντας το έδαφος για έναν αποσταθεροποιητικό εμπορικό πόλεμο με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από το Mar-a-Lago, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Τραμπ υπέγραψε τρία εκτελεστικά διατάγματα που επιβάλλουν δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά από τον Καναδά και το Μεξικό, με ελαφρώς χαμηλότερο δασμό 10% στις εξαγωγές καναδικών ενεργειακών προϊόντων. Ο Τραμπ επέβαλε επίσης δασμούς 10% στα κινεζικά προϊόντα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι τα εκτελεστικά διατάγματα θα περιέχουν επίσης μια ρήτρα αντιποίνων, έτσι ώστε εάν μια χώρα προσπαθήσει να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα των ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει δασμούς.

Οι δασμοί επιβάλλονται υπό τον Νόμο Διεθνούς Οικονομικής Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) λόγω ανησυχιών σχετικά με την εισαγωγή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Μεξικού και του Καναδά, με συστατικά από την Κίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, ενώ οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις εξαγωγές του Μεξικού και του Καναδά την 1η Φεβρουαρίου, για να αναγκάσει τις δύο χώρες να ασφαλίσουν καλύτερα τα σύνορά τους από τη ροή των παράτυπων μεταναστών και των ναρκωτικών.

Η κίνηση θα αυξήσει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους τρεις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός οικονομικά επώδυνου εμπορικού πολέμου. Ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Ο χαμηλότερος δασμολογικός συντελεστής 10% στα καναδικά ενεργειακά προϊόντα φαίνεται να είναι μια σιωπηρή παραδοχή ότι οι δασμοί μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξαν ότι οι δασμοί δεν θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Οι χώρες στις οποίες επιβάλλονται οι δασμοί έχουν επίσης υποσχεθεί να απαντήσουν με δικούς τους δασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ .

Πηγή: skai.gr

