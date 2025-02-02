Ο Καναδάς πρόκειται να εισαγάγει κλιμακούμενα αντίποινα για να προσπαθήσει να στρέψει τους Αμερικανούς ενάντια στους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα καναδικά αγαθά, αναφέρει το Bloomberg.

«Θα διαπιστώσετε όταν απαντήσουμε, τουλάχιστον αρχικά, ότι θα επικεντρωθούμε στην επιβολή δασμών σε αμερικανικά αγαθά που πωλούνται σε σημαντικές ποσότητες στον Καναδά, και ειδικά σε εκείνα για τα οποία υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες εναλλακτικές για τους Καναδούς», δήλωσε ο υπουργός Φυσικών Πόρων Τζόναθαν Γουίλκινσον σε συνέντευξή του την Παρασκευή, ώρες αφότου ο Τραμπ επανέλαβε το σχέδιό του να επιβάλει δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν σε Καναδούς αξιωματούχους το Σάββατο ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν στα προϊόντα τους την Τρίτη.

Τα σχόλια υποδηλώνουν ότι τα πρώτα μέτρα του Καναδά σε έναν εμπορικό πόλεμο θα αποσκοπούσαν στην προστασία των καταναλωτών της χώρας, ενώ θα προσπαθούσαν να μειώσουν το εισόδημα των εξαγωγέων των ΗΠΑ αρκετά ώστε να δημιουργήσουν πολιτική πίεση στους εκπροσώπους των ΗΠΑ και, τελικά, στον Τραμπ.

Η πρώην υπουργός Οικονομικών του Καναδά Chrystia Freeland, υποψήφια για να διαδεχθεί τον Τζάστιν Τριντό στην πρωθυπουργία, πρότεινε να χτυπήσει άμεσα τον σύμμαχο Τραμπ, Ίλον Μασκ, εφαρμόζοντας δασμούς 100% στα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla .



Ο Καναδάς θέλει να αποφύγει τους δασμούς, αλλά εάν ο Τραμπ δεν αποθαρρύνεται, οι εισφορές θα επεκταθούν «σταδιακά» και οι υπουργοί «δεν αφαιρούν τίποτα από το τραπέζι όσον αφορά τις επιλογές για το μέλλον», δήλωσε ο Γουίλκινσον από το γραφείο του στο Βόρειο Βανκούβερ.

«Οι επιλογές που θα εξεταστούν θα περιλαμβάνουν εξαγωγικούς δασμούς σε αγαθά όπως η ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά», είπε. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών για την αύξηση του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ ή το σιδηρομετάλλευμα που χρησιμοποιείται στην αμερικανική παραγωγή χάλυβα .

Ο Γουίλκινσον είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με περιφερειακούς πρωθυπουργούς - αν και ο συντηρητικός ηγέτης της Αλμπέρτα έχει αντιταχθεί στη φορολόγηση των εξαγωγών του αργού πετρελαίου της και θα ήταν πολιτικά δύσκολο να το κάνει η καναδική κυβέρνηση. Η ενέργεια είναι μακράν η μεγαλύτερη εξαγωγή του Καναδά στις ΗΠΑ.

Μια πρώιμη γεύση της επίδρασης της στρατηγικής του Καναδά θα έδειξε την Παρασκευή η γερουσιαστής του Μέιν Σούζαν Κόλινς. Η Ρεπουμπλικανή ανάρτησε στο X ότι οι δασμοί θα «επέβαλαν σημαντικό βάρος» στην πολιτεία της, σημειώνοντας ότι το 95% του πετρελαίου θέρμανσης που χρησιμοποιείται ευρέως στο Μέιν διυλίζεται στον Καναδά και η χώρα παρέχει επίσης όλα τα καύσιμα και το ντίζελ για την αεροπορική βάση Bangor στην πολιτεία.



Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής ενέργειας στις ΗΠΑ και οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ένα στενά ολοκληρωμένο δίκτυο αγωγών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η διαμάχη ωθεί τους Καναδούς αξιωματούχους να μιλήσουν για την ανάγκη απεξάρτησης από τις ΗΠΑ.

«Οι άνθρωποι λένε «Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να είναι απλώς ένα βραχυπρόθεσμο πράγμα», και ίσως είναι, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι ένα μακροπρόθεσμο», είπε ο Γουίλκινσον.

Πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της σιδηροδρομικής και λιμενικής υποδομής για εξαγωγές περισσότερων σε άλλα μέρη του κόσμου και την κατασκευή ενός αγωγού που συνδέει την πισσώδη άμμο του δυτικού Καναδά με τα διυλιστήρια στα ανατολικά, είπε. Τα τελευταία τροφοδοτούνται επί του παρόντος από έναν αγωγό Enbridge Inc. που διασχίζει τις ΗΠΑ και έχει αποδειχθεί πηγή έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον στην προσπάθεια να καταλάβουμε εάν υπάρχει τρόπος να διπλασιαστεί η χωρητικότητα του LNG Canada, ενός τεράστιου έργου εξαγωγής φυσικού αερίου που θα αρχίσει να στέλνει καύσιμα από τη δυτική ακτή του Καναδά στις ασιατικές αγορές φέτος, είπε ο Γουίλκινσον.



