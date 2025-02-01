ΗΠΑ: Η ομάδα του Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έδωσε στους εκπροσώπους του υπουργείου Αποτελεσματικότητας, DOGE, πλήρη πρόσβαση στο ομοσπονδιακό σύστημα πληρωμών αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με τρία άτομα που επικαλούνται οι New York Times, παραδίδοντας στον Ίλον Μασκ και στην ομάδα που ηγείται ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των κρατικών δαπανών.

Η νέα εξέλιξη έρχεται αφού είχε ακολουθήσει αντιπαράθεση αυτή την εβδομάδα με έναν κορυφαίο αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών που είχε αντισταθεί στο να επιτρέψει στους συνεργάτες του Μασκ να εισέλθουν στο σύστημα πληρωμών του τμήματος, το οποίο διαχειρίζεται χρήματα για λογαριασμό ολόκληρης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος, ένας δημόσιος υπάλληλος σταδιοδρομίας ονόματι David Lebryk, τέθηκε σε άδεια και στη συνέχεια αποσύρθηκε ξαφνικά την Παρασκευή μετά τη διαμάχη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την αποχώρησή του.

Η πρόσβαση στο σύστημα θα μπορούσε να δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ έναν άλλο μηχανισμό στην προσπάθεια να περιορίσει μονομερώς την εκταμίευση χρημάτων που εγκρίθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς από το Κογκρέσο, μια απόφαση που αντιμετώπισε νομικά εμπόδια.

Ο Μασκ, στον οποίο έχει την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ να βρει τρόπους για να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, είχε εστιάσει πρόσφατα στις διαδικασίες πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών, επικρίνοντας το υπουργείο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ότι δεν απέρριψε πληρωμές ως ύποπτες ή ακατάλληλες.

Δεν είναι σαφές εάν η ομάδα με επικεφαλής τον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, έχει μπλοκάρει τυχόν πληρωμές από τότε που απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα.

Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, ή DOGE, δεν είναι κυβερνητικό τμήμα, αλλά μια ομάδα εντός της διοίκησης. Συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Τραμπ από τον Μασκ για να επιβλέψει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που αναζητούν τρόπους μείωσης των δαπανών, μείωσης του μεγέθους του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού και αύξησης της αποτελεσματικότητας. Οι περισσότεροι από αυτούς που εργάζονταν για την πρωτοβουλία στρατολογήθηκαν από τον Μασκ και τους βοηθούς του.

Παρόμοιες ομάδες του DOGE επιδιώκουν πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αλλά καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν ελέγχει τη ροή των χρημάτων με τον τρόπο που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

